11 Associazioni e oltre 400 squadre: è già record per la staffetta solidale Run4Rome

ROMA – Sono già undici le Associazioni no Profit che hanno aderito e sposato il progetto charity di Run4Rome, la staffetta solidale legata a Run Rome The Marathon , la grande maratona internazionale che si terrà a Roma domenica 19 marzo 2023 .

Quattro mesi al via e già si parla di record: ad oggi è stato già superato il totale di 400 squadre iscritte che avevano partecipato all’ultima edizione del marzo scorso. La vittoria per tutti in questo caso è per tutti, il risultato è donare.

Maratona, staffetta, stracittadina Fun Run, l’evento sportivo più partecipato d’Italia, saranno oltre 30mila le persone che transiteranno sotto l’arco di partenza sui Fori Imperiali e che dopo aver calcato le eterne strade di Roma torneranno all’arrivo tra il Colosseo e il Circo Massimo. Nel mezzo un eccezionale viaggio che tocca oltre 30 monumenti più famosi del mondo come Piramide Cestia, San Pietro-Città del Vaticano, Castel Sant’Angelo, i piacevoli chilometri sul Lungotevere, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e tanto altro.

LE ASSOCIAZIONI – A tutte le associazioni presenti va un forte applauso per quanto fanno tutto l’anno nell’inseguire e concretizzare le proprie finalità dedicate a importanti problematiche sociali, ma anche un ringraziamento per aver creduto nel progetto solidale di Run Rome The Marathon. Non solo più esclusivamente Run4Rome Relay, perché tutte hanno scelto di esserci e di partecipare estendo la possibilità di donare anche alla stracittadina Fun Run e alla maratona.

Ad oggi sono presenti: La Stella di Lorenzo Onlus, Fondazione Sport City, Airc, Sport Senza Frontiere Onlus, Ey Foundation, Il mondo di Matteo Onlus, Rotary Distretto 2080, Fondazione Maratona Alzheimer, Banco Alimentare Roma, Fondazione Operation Smile Italia Ets e Fondazione Telethon ETS.

NUOVE ASSOCIAZIONI – La grande famiglia di Run Rome The Marathon è pronta ad abbracciare tante altre Associazioni No Profit che volessero partecipare e vivere l’emozione di questo grande evento solidale oltre che sportivo. Per informazioni è sufficiente scrivere a info@runromethemarathon.com

ISCRIZIONI SINGOLI - Le squadre già formate per la Run4Rome Relay possono decidere di iscriversi tramite una delle charity aderenti al progetto oppure direttamente dalla pagina iscrizioni dell’evento.

La grande novità di quest’anno è che anche i singoli possono iscriversi. Nella loro quota d’iscrizione è già compresa anche la donazione. In questo caso chi non ha una squadra ma ha il sogno di partecipare può registrarsi e l’organizzazione provvederà a trovargli tre compagni di squadra, formeranno un nuovo team e nasceranno nuove amicizie.

COSA E’ LA STAFFETTA - Staffetta Run4Rome significa correre, o camminare, l’intero percorso di 42,195km della maratona diviso in 4 frazioni, una per ogni componente del team. Nell’insieme l’obiettivo di ogni team è certamente il traguardo, ma esserci significa soprattutto far del bene a se stessi e far del bene agli altri sentendosi veri maratoneti. Come ogni maratoneta sarà l’occasione per vivere grandi e forti emozioni, più di sempre vi sarà tanto tifo e musica lungo il percorso e nei punti di cambio.

Relay Run4Rome è sostenere le Organizzazioni No Profit che aderiscono al progetto e credere tutti insieme, facendo squadra, ad un progetto etico, sociale, concreto. Solidarietà, libertà, amicizia, benessere, spirito di squadra sono da sempre le cinque parole chiave della staffetta Run4Rome.

PER TUTTI - Run4Rome permetterà a neofiti, camminatori, sportivi in genere, di essere protagonisti andando a vivere una giornata all’insegna del benessere e del divertimento. Il sogno di correre e tagliare il traguardo di una grande maratona internazionale può diventare realtà. Il Team dovrà essere composto da 4 persone e percorrere le 4 frazioni previste da 13km, 11,8km, 7,2km e l’ultima, gran finale, 10,195km per un totale da 42,195km. La quota d’iscrizione viene stabilita liberamente da ciascuna Organizzazione No Profit, non si tratta di una semplice quota d’iscrizione, infatti, ma di una vera e propria donazione a favore di uno dei tanti progetti che si possono scegliere di sostenere.