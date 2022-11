Tabella allenamento 10km: terza parte, corri i tuoi primi 10km entro Natale

Siamo arrivati al terzo blocco di allenamenti in previsione dei vostri 10k corsi per la prima volta oppure corsi con l’obiettivo di migliorarsi. E' importante tenere bene a mente che migliorarsi non vuol dire sempre limare il proprio personal best ma anche correre una determinata distanza con sensazioni più positive, con meno affanno oppure gestendo meglio la partenza e di conseguenza la parte finale.

Siamo arrivati alla nona settimana con una base di circa 40’ di corsa per i neofiti e lavori di qualità con un buon minutaggio per i più preparati. In questa ultime quattro settimane renderemo più qualitativi gli allenamenti per chi ha intenzione di migliorarsi e per gli ex neofiti, come ci si può definire dopo otto settimane di allenamento. In questo modo daremo qualche stimolo in più per rompere anche la solita monotonia degli allenamenti e solleciteremo anche un po' di più l’apparato cardiovascolare e di conseguenza la parte muscolare.

Atleti alle prime esperienze

9^ settimana (3 uscite)

primo e terzo allenamento 5’ camminando + 20’ corsa + 5’ camminando + 20’ corsa con gli ultimi 3/5’ in leggera progressione

primo allenamento - cammino 5’ + 15’ corsa + 5’ stretching + 6/8 volte 1’ corsa sostenuta 1’ corsa lenta defat.5’ camminando -

10^ settimana (3 uscite)

primo e terzo allenamento - 3’ cammino + 30’ corsa continua + stretching + 4/5 allunghi da 100m

secondo allenamento - 3’ cammino + 15’ corsa + stretching + 8 volte 1’30’’corsa sostenuta 2’ corsa lenta defat 5’ cammino

11^ settimana (3 uscite)

prima e terza uscita - 35/40’ corsa continua + stretching e 5 allunghi da 100m

seconda uscita - 15’ corsa lenta + stretching + 3/4’ corsa sostenuta + 3’ corsa lenta defat. 5’ a piacere

12^ settimana (3 uscite)

prima uscita 15’ corsa lenta + stretching + 2 volte 1 x 8’ corsa sostenuta + 5’ corsa continua defat 5’ corsa lenta

seconda uscita : 20’ corsa continua + stretching e 6/8 allunghi da 100m

Terza uscita : gara 10km

Atleti più preparati

9^ settimana (3 uscite) 1) 20’ corsa lenta + 6km 20’’+ veloce della corsa lenta + 1km defaticante



2) corsa lenta 50’

3) 20’ corsa lenta + 10 volte 2’ rec 2’ + 1km forte + 5’ corsa lenta defaticante

10^ settimana (3 uscite) 1) corsa in progressione 50’/1h

2) 20’ corsa lenta + 5/6 x 1km rec 2’30’’ + 5’ corsa lenta defaticante

3) corsa lenta 1h

11^ settimana (3 uscite) 1) corsa lenta 20’ + 7/8km 20’’più veloce della corsa lenta + 5’ corsa lenta defaticante

2) corsa lenta 1h

3) corsa lenta 20’ + 5 volte 2’30/2’/1’ veloce con recupero 2’’’ corsa lenta + 5’ corsa lenta defaticante

12^ settimana (3 uscite) 1) 2’ corsa lenta + 4 x 1km rec 2’30’’ 5’ corsa lenta defaticante

2) 30’ corsa lenta + stretching + 6/8 allunghi da 80/100m

Terza uscita : gara 10km