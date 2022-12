PAN CagliariRespira, boom di partecipanti alla 21km, oltre 2500 atleti sulle tre distanze: vincono Ouhda e Pinna

CAGLIARI - La PAN CagliariRespira, arrivata alla sua quattordicesima edizione, conquista l’ennesimo traguardo. Con i suoi oltre 2500 partecipanti distribuiti tra 21km, KaraliStaffetta e SeiKilometri , si riconferma una delle mezze maratone più attese e partecipate della Sardegna: e non è tutto, perché quest’anno è stato record di iscritti alla 21km , la distanza regina della manifestazione, con oltre 1000 partecipanti . Complice anche il clima cagliaritano che, nonostante il vento fastidioso in alcune zone della città, ha potuto regalare agli atleti una splendida giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

VINCITORI – Nessuna sorpresa: la mezza maratona è stata vinta da Ahmed Ouhda (ATL. CASONE NOCETO) in 1:06:12, sempre in testa fin dalle battute iniziali. “Un percorso pazzesco – ha commentato Ouhda – La gara, al di là della vittoria, è andata davvero bene, non ho avuto particolari difficoltà. Mi sono goduto la città e, nonostante il vento nella zona del Poetto, quelli sono stati i miei km preferiti”.

Dopo la vittoria dello scorso anno, arriva secondo Khalid Jbari (ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA) con un tempo di 1:07:20. È terzo il milanese Salvatore Gambino (Runners Milano) in 1:07:46.

Tra le donne sventola la bandiera sarda con il successo di Claudia Pinna (CUS Cagliari) che ha tagliato il traguardo in 1:18:54, con un distacco importante rispetto a Raimonda Nieddu (GS Lammari), arrivata seconda in 1:22:28. “Il vento, come spesso capita, mi ha messo in difficoltà sul finale – ha commentato Pinna – ma è lì che ho deciso di godermi la gara senza pretendere troppo. Oggi festeggio il mio compleanno ma soprattutto festeggio 30 anni di attività agonistica, un traguardo per me importante: è a questo che dedico la vittoria di oggi”.

Medaglia di bronzo per Elisabetta Orrù (A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE) con 1:22:42.

Vincono la KaraliStaffetta maschile Luca Marcello Caddeo e Tomas Daniele Ricciardi (AS MATIC), la femminile Paola Burrai e Carmen Meloni (Burrai-Meloni) e la mista Michele Murenu e Roberta Sulas (Bibi-Mur).

Anche questa edizione è valsa come 13° Memorial Delio Serra, dedicato alla categoria SM65 e vinto da Mario Melis (ASD Cagliari Marathon Club).

INCLUSIONE – Ennesimo successo anche sul versante solidale della PAN CagliariRespira. Le Associazioni aderenti all’iniziativa benefica potranno finanziare i propri progetti e obbiettivi grazie alla vendita dei pettorali della SeiKilometri non competitiva. Gara a cui hanno preso parte in gran numero gli stessi membri delle Associazioni: hanno partecipato Special Olympics, Diversamente Onlus/ASD Progetto Filippide, Diabete Zero, Rotary Club Cagliari Est e Run Challenge.