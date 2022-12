Catherine Bertone ha le ali, a Valencia è nuovo record italiano SF50

VALENCIA - Catherine Bertone colpisce ancora. Così come nel 2017, esattamente cinque anni fa, sulle strade di Berlin Marathon piazzò il primato mondiale di categoria SF45 con 2h28'34" LEGGI QUI , primato ancora valido, domenica nella velocissima Valencia Marathon ri-stampa un fenomenale primato italiano di categoria, questa volta F50 fermando il cronometro sul 2h34'14". Per lei la 30^ posizione assoluta tra le donne in corsa. Battuto il precedente primato di 2h48'45" segnato alla Maratona di San Valentino a Terni lo scorso febbraio da Paola Salvadori.

Il poter dedicare un solo allenamento al giorno sicuramente è limitante rispetto alle atlete professioniste e sicuramente anche più giovani, nonostante questo nel 2016 riuscì a qualificarsi e dunque poi anche a partecipare alla maratona in maglia azzura assoluta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. In quell'occasione si classificò in 25^ posizione, risultato di grande prestigio.

L'azzurra non si smentisce e nonostante passino gli anni, nata nel maggio 1972, continua ad essere una delle atlete più forti del mondo, sia a livello assoluto che, ovviamente, come categoria d'età. La 'mamma voltante', come viene spesso definita, non svolge l'attività sportiva in maniera professionistica. Nonostante sia madre e dunque con i tanti impegni a tempo pieno che una gestione di una famiglia richiede, è anche medico pedriatra presso l'ospedale di Aostra.

La gara di domenica, che ha visto come prima italiana al traguardo Giovanna Epis (Carabinieri) che ha finito in 2h23'54" a soli 10" dal primato italiano di Valeria Straneo, per Catherine Bertone è stata una cavalcata vincente che l'ha portata a sengare il nuovo primato italiano correndo la maratona in 2h34'14" alla media di 3'43" al chilometro.

Un passaggio ai 10km in 38'22", alla mezza maratona in 1h17'49", al 30km 1h50'48", al 35km in 2h09'34", al 40km in 2h28'50" ed infine il traguardo come detto in 2h34'14".

Da sottolineare che nelle statistiche dei 22mila finisher della Valencia Marathon, le donne della sua categoria dl'eta F50 hanno concluso la gara in 4h13'40", mentre la media di tutte le donne in gara di ogni età è stata di 4h01'22".

Ancora le statistiche raccontano che ha corso i primi 5km ad un ritmo di 4'07", ben sopra la media di gara, ancora tra il 5 e il 10km di 3'50", per poi assestarsi a 3'42' - 3'43" per ogni chilometro successivo. Solo nei 2,195km finali, dal 40 al 42,195km , la media è salita, si fa per dire, a 3'46" al chilometro.