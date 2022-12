“All Run Christmas", la maratona e la solidarietà in un unico abbraccio per le case-famiglia

Dopo il grande successo della passata edizione torna domenica prossima con un nuovo look “All Run Christmas” la maratonina ideata e voluta da Annalisa Minetti e Davide De Luca. La gara, articolata sui 25 km, si snoda lungo lo straordinario paesaggio che dai Piani di Arcinazzo conduce ad Anagni passando per Trevi nel Lazio. Parlare però di gara sportiva è improprio perché in realtà All Run Christmas è un concentrato non solo di sport, ma anche di solidarietà, beneficienza, emozioni e magia natalizia. «Esattamente, lo scopo dell’evento è quello di accendere un faro sulle esigenze e le difficoltà delle case-famiglia – ha sottolineato la Minetti - per me come mamma, i bambini sono tutto e poter regalare loro un sorriso in occasione del Natale, mi riempie di gioia. Tutti i runners si sfideranno in una corsa leale, appassionata e ricca di messaggi. Lo sport spesso riesce a fare miracoli. Il mio desiderio è che la magia del Natale sia speciale per tutti e che questo evento sia arricchito dalla solidarietà tra persone consapevoli che attraverso l’attività fisica è possibile festeggiare la vita, soprattutto la vita di quei ragazzi e bambini che hanno la sfortuna di non avere una famiglia di riferimento. Il Natale si collega alla gioia: quella di incontrare, donare e ricevere. Proprio per questo ogni atleta dovrà presentarsi al via con un dono o un giocattolo». L’obiettivo della manifestazione è di raccogliere tanti più doni per i bambini meno fortunati. La donazione ovviamente sarà aperta a tutti, spettatori compresi.

La manifestazione, presentata lunedì presso la Sala Nicholas Green della Regione Lazio, si disputerà sotto l’abile regia tecnico-sportiva dello Sci Club Madonna del Monte di Piglio di Marco Ceccaroni, team che vanta l’organizzazione di eventi nazionali e internazionali legati al mondo dello skiroll. Due le novità della seconda edizione: la gara sui 10 km e soprattutto quella amatoriale sulla distanza di un chilometro alla portata di tutti i partecipanti. Testimonial dell’evento l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Per domenica sono annunciati almeno un migliaio di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Annalisa Minetti, che sarà regolarmente ai nastri di partenza, intanto è pronta a misurarsi in una nuova sfida entusiasmante. L’obiettivo sono le Paraolimpiadi di Parigi 2024 e dopo i ripetuti successi in atletica leggera (bronzo sui 1500 m. alle Paraolimpiadi 2012 e oro sugli 800 m. ai Mondiali 2012) la sua nuova avventura si chiama: triathlon. Da mesi si sta sottoponendo ad allenamenti estenuanti per essere protagonista all’appuntamento olimpico della “Ville Lumiere”. E pensare che fino a qualche mese fa il nuoto per lei era un vero tabu. Ma come ci ha confidato il suo staff tecnico Annalisa in poco tempo ha raggiunto risultati straordinari anche in acqua. «Mi piacciono le sfide, dopo tanti anni voglio provare nuove emozioni. Prima però regaliamo tutti insieme un bel sorriso ai nostri bambini» ha spiegato la cantante lombarda che ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che si sono adoperati alla realizzazione del progetto All Run Christmas: i sindaci di Arcinazzo Romano, di Anagni e di Trevi nel Lazio, l’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, l’A.D. della Roma Calcio Pietro Berardi, la Pro Loco Intercomunale degli Altipiani, i volontari della Protezione Civile, lo Sci Club Madonna del Monte - Piglio, l’ACSI, la Croce Rossa e Radio Studio Uno, la radio ufficiale dell’evento. Contemporaneamente alle gare saranno allestiti due villaggi sportivi estremamente dinamici e suggestivi, uno ad Anagni e l’altro negli Altipiani di Arcinazzo dove sarà possibile provare lo SkyMano una pallamano open skill, priva di contatto fisico.