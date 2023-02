CRAFT Giulietta&Romeo Half Marathon, Sammy “Chaànaàgahiì” Basso alla conquista di Verona

VERONA – Si prepara a raccontare un’altra storia d’amore Verona, quello per la vita e per lo sport che Sammy Basso ha riunito nella Associazione Italiana Progeria Sammy Basso (A.I.Pro.Sa.B.) da lui fondata per informare sulla progerie e raccogliere fondi da destinare alla ricerca per diagnosi e cura di questa condizione genetica rara. Sammy Basso sarà in gara alla 16^ CRAFT Giulietta&Romeo Half Marathon , manifestazione organizzata da Gaac 2007 Verona Marathon Asd per domenica 12 febbraio insieme alla Avesani Monument Run 10k in versione sia competitiva che non competitiva .

SAMMY BASSO – “L’uomo che ha ancora tanta strada da fare”, come recita il suo nome navajo, “Chaànaàgahiì”, ospite abituale di diverse manifestazioni podistiche, sarà a Verona domenica 12 febbraio con la sua speciale carrozzina e i Sammy Runners. Sammy è nato con la progeria, una condizione genetica rara caratterizzata dall’invecchiamento precoce che, nonostante le difficoltà, non lo ha fermato nella realizzazione di diversi obiettivi. Laureato in Scienze Naturali ed in Biologia Molecolare, Sammy è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica. Sammy ha intrapreso diversi viaggi verso gli USA per contribuire agli studi sulla sua condizione genetica e intraprendere percorsi terapeutici, con l’obiettivo di rallentare il decorso della progeria, un percorso che vede un piccolo successo nella sua longevità, Sammy è infatti il soggetto con progeria più longevo al mondo.

In mezzo a tutto questo, l’amore per lo sport e per la corsa, un veicolo sociale dallo straordinario potere di raggiungere il cuore dei runner ed informare sulla progeria. Nel 2016 la partecipazione alla Venice marathon con la speciale Joelette e tutto l’entusiasmo dei Sammy Runners, un viaggio proseguito alla Milano Marathon del 2020 e 2022, prima di tornare in Laguna ancora a Venice Marathon ad ottobre. Sammy ha scelto la Giulietta&Romeo Half Marathon quale tappa di avvicinamento alla Run Rome The Marathon del prossimo 19 marzo 2023.