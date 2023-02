L'azzurra Francesca Tommasi 24 anni: "15 microfratture, smetto di correre per la mia salute mentale"

Sono le gambe però che dicono basta, o più in generale il fisico che 'non regge', che per qualche strano motivo si mette di traverso e niente, non ti segue. Ti blocca e ti annienta, ti costringe a mesi e mesi d'attesa sul divano ad attendere che guarisca. Mentre gli e le avversarie sono là fuori a dare il massimo ogni santo giorno.

Questo il suo messaggio: "Dopo tanto tempo torno a pubblicare sui social. È stato un periodo delicato per me, quello appena trascorso. Dopo l’ennesimo infortunio (micro frattura da stress al femore a dicembre), ormai il quindicesimo da quando corro, ho deciso di appendere le scarpe al chiodo. È stata una decisione presa con dolore, ma con la consapevolezza che si tratta della migliore per la mia salute, non solo fisica ma anche mentale. La situazione era diventata insostenibile, era molto frustrante sapere di non poter mai allenarsi a pieno regime e quindi di non potersi mai esprimere al massimo alle gare. Di sicuro, ho imparato cosa voglia dire essere tenaci e non mollare mai, rimettendomi sempre in gioco dopo ogni batosta fisica, e questo mi aiuterà in ogni ambito della vita. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo cammino, in particolare la mia famiglia e il mio ragazzo, il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, che in questi anni ha sempre creduto in me, il mio allenatore Gianni Ghidini e il mio sponsor New Balance. Sono molto grata per le esperienze che ho potuto vivere grazie a questo sport, anche se non nascondo il rammarico di non aver mai potuto esprimere appieno le mie potenzialità. Lo sport è fondamentale nella mia vita e continuerà ad esserlo e, chissà, magari sotto qualche altra forma ".

Questo il suo messaggio lo scorso novembre 2022 prima di una gara: "Mi dispiace non essere al via oggi al cross di Venaria Reale, ma ho preferito rimandare l’esordio in modo da poter mettere un po’ di allenamento in più sulle gambe e allo stesso tempo procedere con cautela senza affrettare i tempi, dopo uno stop così lungo dalle gare. Faccio un grosso in bocca al lupo a chi sarà sulla linea di partenza "