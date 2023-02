New Balance Fuelcell SC Elite V3, progettata per le giornate di gara

New Balance presenta per questa stagione la FuelCell SC Elite v3 , la terza versione della più audace silhouette running del brand americano.

La FuelCell SC Elite v3 è stata progettata per fornire agli atleti una corsa veloce e un ritorno di energia maggiore rispetto alla versione precedente, pensata per ottenere un vantaggio competitivo in gara e per i percorsi più lunghi, oltre i 10 km.