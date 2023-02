T-shirt e top runner di Telepass RomaOstia

ROMA - Presentata in Campidoglio la 48^ Telepass RomaOstia, la mezza maratona più famosa d’Italia, in programma domenica 5 marzo. Una corsa di respiro internazionale e tra le più attese dai runner, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani GSBRun.

I partecipanti, come di consueto, potranno sfidarsi su un percorso veloce di 21km e 97 metri che, attraverso la via Cristoforo Colombo, li porterà da Roma al mare. Partenza fissata dalle ore 9.00 per la prima onda, in prossimità del PalaEUR: previste le partenze distinte di tre onde di runners, in linea con la policy degli organizzatori che da sempre vogliono mettere tutti i partecipanti in condizione di correre al proprio ritmo sin dai primi metri.

Un tracciato modificato ed omologato dalla Federazione nel 2021, che prevede oltre tre chilometri scorrevolissimi all’interno del quartiere EUR e la finish line posizionata nel suggestivo piazzale Cristoforo Colombo, la famosa Rotonda di Ostia. La variazione ha reso il percorso ancora più veloce, con ottimi feedback tecnici e cronometrici sia per gli élite runners che per gli amatori.

L’etiope Mogos Tuemay, che vanta un personale di 1h00.11 realizzato a Napoli nel 2022 (campione africano in carica sui 10 mila metri classificatosi quarto ai Trials etiopi di cross), si presenta da favorito. L’atleta sarà in gara ai campionati del mondo di corsa campestre in Australia fra due settimane. Il grande rivale sarà Wesley Kibichi (Kenia) con un personale di 59.57.

Musa Mitei (Kenia) sarà il pacer che condurrà i campioni sui ritmi di livello mondiale, come vuole la tradizione per la gara romana.

In buona condizione di forma e tra i protagonisti annunciati del prossimo 5 marzo anche il 22enne Isaac Kipkemboi. Il ragazzo keniano vanta un personale di 1h00.11 sulla distanza ed ha corso di recente i 10 chilometri su strada in 27.34.

Presenti per l’Italia il carabiniere Daniele D’Onofrio, 2.11.43 lo scorso anno a Siviglia sulla maratona e 1h02.32 sulla mezza nei mondiali di Gdynia 2020, Yassine El Fathaoui, 2h10.22 nella maratona di Parigi 2022 e l’aviere Michele Fontana, ex mezzofondista con 3.43.14 sui 1500, 8.01.84 sui 3000 e 13.58.82 sui 5000 e recente vincitore della Corsa di Miguel 2023.

La veneziana Giovanna Epis (Carabinieri Bologna), allenata da Giorgio Rondelli, attuale campionessa italiana, è la terza italiana di sempre sulla distanza di maratona, con il tempo di 2h23.54 dello scorso dicembre a Valencia; si sta allenando in Kenya in vista di una maratona primaverile e gareggerà per migliorare il suo personale di 1h10.15.

Fortissima la keniota Dorcas Tuitoek che forte di un personale di 1h06.33 corso a Istanbul partirà con i favori del pronostico.