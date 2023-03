Chianti Ultra Trail, tra sport e gusto per gli amanti del più famoso "rosso"

”Fra orti, giardini e ulivi regolati dall’arte amabile del potare, si snodano sui colli vie così in pace che sembrano dimenticate, dove si procede fra meravigliose scoperte di cose sempre uguali e sempre impreviste.” Così descriveva il Chianti lo scrittore e disegnatore Bino Samminiatelli. Proprio qui, in questo lembo di terra ricco di storia, conteso per anni tra Firenze e Siena, circa duemila atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nelle cinque differenti gare del Chianti Ultra Trail , in programma dal 24 al 26 marzo con partenza e arrivo a Radda in Chianti.

Torna il Chianti Ultra Trail , una sfida tra gusto e fatica, un appuntamento attesissimo dai runner di tutto il mondo e un’occasione unica per correre immersi in uno dei territori più affascinanti e conosciuti d’Italia. Cinque le gare su altrettante distanze : la Chianti Castles da 100 km (4000m D+) e poi la 73 km (2800m D+), 42 km (1400m D+), 20 km (800m D+) e 15 km (600m D+), tra le distese di vigneti e il bosco di Monte San Michele, il punto più alto del tracciato, attraverso i borghi storici. Quasi tutto il percorso si sviluppa su strade sentieristiche non asfaltate, alcune delle quali private, offrendo così ai partecipanti la possibilità di godere di scorci esclusivi sulle colline a perdita d’occhio, su paesaggi di poco mutati rispetto agli sfondi dei capolavori del Rinascimento.

Il successo di questo appuntamento non ha conquistato solo gli amanti del trail running ma tutto il settore, a partire dai sempre più numerosi partners che di anno in anno accompagnano l’evento: tra questi New Balance, i-eXe, Garmin, Enervit e Travelsana, main sponsor dell’edizione 2023, ma anche tante realtà locali come Nencini Sport e Ross Hotel.

Come ogni anno, il Chianti Ultra Trail assegnerà punti per l’UTMB edizione 2023. I punti verranno assegnati ai finishers della 20 (1 punto), della 42 chilometri (2 punti) e a quelli della 73 chilometri (3 punti), 100 km 4 punti.

Il territorio: Il Chianti Storico

Le origini territoriali del Chianti si riferiscono a tre Comuni, Radda, Gaiole e Castellina, che sommandoli non arrivano a 10.000 abitanti. E proprio nel cuore di questo territorio si sfideranno i runners provenienti. Un pezzo di Toscana ancora autentica da scoprire e riscoprire attraverso un weekend nella natura e nella tradizione dei luoghi. Basta pensare che il Chianti Classico e? stato il primo territorio vinicolo identificato, su iniziativa della famiglia de’ Medici 300 anni fa, sempre conteso tra Siena e Firenze che, secondo la leggenda, decisero di chiudere la tenzone definendo il confine tra le due zone con una gara tra cavalieri. Al cantar del gallo, all’alba, un cavaliere sarebbe partito da Siena e uno da Firenze e nel punto in cui si sarebbero incontrati sarebbe stato disegnato il confine. I fiorentini pero? tennero il proprio gallo, nero, senza cibo per molti giorni, ed esasperato, nel giorno della competizione cantò molto prima permettendo al cavaliere della propria città di partire molto in anticipo conquistando più terreno. Da qui nacque il simbolo del gallo.

Da sempre il Chianti Ultra Trail svolge il ruolo di promotore dello sviluppo di un piano sentieristico del Chianti Storico e con esso di promozione e preservazione del territorio. Fortemente sostenuto dagli organizzatori è un messaggio di tutela dell’ambiente, che trova realizzazione pratica divieto assoluto di gettare rifiuti lungo il percorso, pena la squalifica, e ristori in cui i bicchieri in plastica sono stati sostituiti da materiali ecosostenibili.

La Chianti Castle: 100 km nella storia

Gli organizzatori del Chianti Ultra Trail la sognavano fin dalla prima edizione e finalmente, nell’edizione 2022, la Chianti Castles è diventata realtà: 100 chilometri di gara, con 4000m di dislivello positivo, che racchiudono tutta la storia del Chianti, quella raccontata dagli antichi castelli della Lega, sorti a difesa del territorio e protagonisti dei conflitti bellicosi tra Siena e Firenze per la contesa di questo territorio dal valore inestimabile.

La Chianti Castles non è una gara come tutte le altre, è un viaggio nel passato, tra antichi percorsi lungo quelle strade bianche, affiancate da vigneti, che un tempo erano territorio di scontri tra Siena e Firenze e che oggi rappresentato una Toscana ancora autentica, quella fra i Comuni di Radda, Gaiole e Castellina, il territorio del Chianti Classico, il primo identificato come vinicolo, su iniziativa della famiglia de’ Medici 300 anni fa. Lungo il percorso di gara, che già incontrava località dal fascino storico come Dievole, San Polo, Villa Vistarenni, il Castello di Albola, San Michele, Volpaia, si aggiungono luoghi incantati come i castelli di Ama, Lecchi, Tornano, Cacchiano, Castello di Brolio e la Rocca di Montegrossi, per poi tornare a Gaiole in Chianti e riprendere il percorso della 73km al Castello di Vertine.

Gli eventi collaterali: Chianti Walk & Taste e Ultra Wine

Il Chianti Storico, con le sue vigne, i suoi sentieri, i castelli e i borghi medievali faranno da cornice alla quinta edizione del Chianti Ultra Trail. Ma questo evento che “invade” i territori di produzione di uno dei vini più famosi al mondo, non può che essere anche l’occasione imperdibile per lasciarsi accompagnare lungo un percorso di scoperta del gusto, della storia e di leggende che nascono in questo angolo di toscana ancora autentica. E sono tanti gli appuntamenti che riempiranno il weekend, in collaborazione con Casa Chianti Classico

Tornano anche in questa edizione due appuntamenti che abbinano un calice di Chianti al trail running: la Chianti Walk & Taste e l’Ultra Wine,

La Chianti Walk & Taste, in programma il 26 marzo, con partenza alle 11:00, una passeggiata enogastronomica a tappe. Il percorso di 8 chilometri prevede tre soste degustazione: la prima al Castello di Meleto, per assaggiare il vino prodotto in questa storica fortezza e cantina immersa tra le colline toscane, la seconda presso l’azienda agricola Verdimonti, per un assaggio ribollita accompagnata a un calice di vino, e l’ultima all’arrivo a Gaiole in Chianti dove ad attendere atleti e appassionati ci saranno cantucci e Vin Santo.

Attesissima è l’edizione 2023 dell’Ultra Wine, una serie di appuntamenti in collaborazione con Casa Chianti Classico, per conoscere il mondo di questo storico vino, tra visite con degustazioni alle storiche cantine, percorsi sensoriali e museali, introduzioni all’arte del sommelier. Tra le visita in programma, una delle più suggestive e quella alle antiche cantine del Castello di Albola, nel borgo storico appartenuto alle più importanti famiglie nobili fiorentine circondato dalle distese di vigneti. Attraverso un tour guidato della tenuta i partecipanti andranno alla scoperta del meraviglioso territorio del Gallo Nero.

Il rosso è protagonista della visita al percorso sensoriale del Chianti all’interno di Casa Chianti Classico, un’esperienza unica al mondo alla scoperta dei segreti di questo vino. I partecipanti attraverseranno le sale interattive del percorso, con un calice di vino “bendato” in mano, intenti a riconoscerne le principali caratteristiche, ad apprezzarne colori, profumi e gusto. All’interno degli spazi è ospitata anche una mostra permanente che racconta i trecento anni di storia della delimitazione della zona vitivinicola del Chianti, dall’editto di Cosimo de' Medici del 1716 fino ai giorni nostri e di una sala video con bellissime riprese del territorio. La degustazione prosegue nell’enoteca con un secondo vino e assaggio di olio DOP con “fettunta” (pane e olio toscano).

Ad accogliere atleti ed accompagnatori o semplici appassionati di questo binomio tra vino e corsa, sabato sera ci sarà la cena a buffet nel suggestivo cortile di Casa Chianti Classico, antico monastero Francescano, oggi sede del Consorzio e del museo sensoriale del vino. Questa location sarà allestita per godersi le eccellenze del menù accompagnate dalle più grandi etichette de vini del Chianti Classico.

Tra i percorsi dell’Ultra Wine anche le Cantine di Arillo in Terrabianca, a Radda in Chianti, un terreno di 12,5 ettari coltivati a vigneto, incastonati tra boschi e colline. Qui gli ospiti potranno degustare quattro vini iconici: il SACELLO Chianti Classico DOCG e CROCE Chianti Classico Riserva DOCG, CAMPACCIO IGT e CAMPACCIO COLLEZIONE IGT, accompagnati da salumi e formaggi del territorio.

Sul percorso della Chianti Castle si trova il Castello di Brolio, emblema del territorio del Chianti e della UTCC, costellata da ben 15 fortificazioni delle quali 11 ancora intatte. La visita al Castello è molto suggestiva e consigliata a chiunque voglia godere di questo territorio appieno, la posizione strategica permette viste mozzafiato e un tuffo nella storia fino all’alto medioevo. Grazie alla famiglia Ricasoli, oggi il Castello è perfettamente conservato. Durante la visita da non perdere la degustazione di tre vini delle Cantine Ricasoli presso l’enoteca situata a valle del Castello.

Tutti gli eventi sono su prenotazione

Info e iscrizioni su www.chiantiultratrail.com