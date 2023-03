RomaOstia: Tuemay, Bikila Kimutai I Favoriti, L’israeliana Salpeter tra le donne

Roma - Ritiro dei pettorali e del kit gara per tutta la seconda giornata al Salone delle Fontane per i 9.300 iscritti alla 48^ Telepass RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più famosa d’Italia, organizzata da, in programma domani 5 marzo con partenza alle 9.00 dal PalaEur.

Oggi hanno sfilato gli atleti élìte e svelati pacer ufficiali che accompagneranno, come da tradizione, i partecipanti lungo il percorso che da Roma porta al mare, alla Rotonda di Ostia. Presente al Villaggio anche Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale insieme al patron della RomaOstia Luciano Duchi.

Il cast degli élìte runner è stellare. Uno dei favoriti sarà l’etiope Mogos Tuemay (pettorale numero 2): 1h00.11 il suo personal best nella mezza di Napoli del 2022. L’atleta giunge a Roma dopo il decimo posto assoluto ai recenti campionati del mondo di corsa campestre a Bathurst, in Australia, confermandosi così, ancora una volta, come uno dei migliori talenti mondiali.

Il polivalente Tadese Takele Bikila (pettorale numero 1), etiope anch’esso, sarà probabilmente uno dei principali antagonisti, vantando un personale di 59.41 sulla distanza realizzato lo scorso aprile a Herzogenaurach in Germania. Bikila approda alle distanze lunghe dopo aver avuto un breve excursus sulla pista, con un ottimo 8.09.37 sui 3000m siepi. “Sono pronto e ho voglia di correre domani la RomaOstia. Il mio obiettivo è raggiungere il traguardo sui 59 minuti. Trovo che il percorso sia adatto per questo risultato”, ha dichiarato.

Fari puntati anche sul keniano Wesley Kimutai (pettorale numero 5) che, al debutto in Europa lo scorso anno a Trento, ha fatto registrare il tempo di 1h00.45, certamente migliorabile sul velocissimo percorso romano.

Tra gli altri atleti africani al via un gradito ritorno, quello del keniano Paul Tiongik (pettorale numero 8) che, dopo il settimo posto dello scorso anno col fantastico 1h00.01, ha voluto tornare per provare a scendere sotto la fatidica barriera dei 60 minuti.

L’élite athletes manager Gianni Demadonna, storico partner dell’Organizzazione, ha lavorato per una gara veramente spettacolare anche al femminile, con un duello che si annuncia veramente emozionante.

DONNE - Favorita d’obbligo l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter (pettorale F1) che torna alla RomaOstia dopo aver trionfato nel 2019 in 1h06.40, il quinto miglior tempo di sempre al femminile nella storia della competizione. E’ motivo di orgoglio avere una stella mondiale come lei tra le élite runner, considerando i suoi personali, di 1h06.09 sulla mezza e di 2h17.45 in Maratona a Tokyo nel 2020 come vincitrice donna. Suo anche il secondo posto lo scorso anno a New York, con arrivo in 2h23.30 a Central Park.

L’atleta ha scelto proprio la mezza maratona più importante in Italia per mettersi alla prova in vista della maratona primaverile.

A sfidare la Salpater la keniana Dorcas Tuiotek (pettorale F3), data in grandissima condizione di forma, certi che proverà a migliorare il suo personal di 1h06.33 realizzato a Istanbul nel 2019. Con 1h07.31 nel 2016, la keniana Magadlyne Masai (pettorale F4) colse sulla Colombo il suo nuovo personale sui 21km097. Domani tornerà sul percorso per tentare i fasti passati. Il 2h22.16 con cui vinse la maratona di Toronto in Canada, nel 2019, rimane il suo pb sulla distanza di 42 chilometri.

Un livello internazionale altissimo quindi anche per la prova femminile, con duelli attesi che renderanno la prova romana, come sempre, entusiasmante per tutti.

GLI ITALIANI IN GARA - Sui 21chilometri e 97 metri di percorso si misureranno tanti atleti italiani pronti a regalare tempi all’altezza delle élites mondiali. Ben rappresentati i colori azzurri nella gara maschile da Daniele Meucci (pettorale numero 3) che nel 2021 alla RomaOstia aveva realizzato il suo primato personale con 1h00.11. Il “capitano di giornata” è stato campione europeo di maratona nel 2014 a Zurigo e lo scorso anno, a Siviglia, ha corso scendendo sotto il muro delle 2h10, fermando il cronometro alle 2h09.25.

“Ho avuto un piccolo problema nel mese di gennaio che non mi ha permesso di andare in Kenya, ma sono riuscito comunque ad allenarmi bene a Pisa, dove vivo. – commenta Meucci - Rientro nella competizione dopo due mesi con tanta voglia di gareggiare. Il mio obiettivo è correre molto velocemente e alla RomaOstia le condizioni ci sono sempre tutte”.

Gli altri italiani al via saranno gli azzurri Daniele D’Onofrio (pettorale numero 12) e Yassine El Fathaoui (pettorale numero 7), pronti a mettersi alla prova in vista di una probabile maratona primaverile di elevato profilo. Incaricato di dettare il ritmo per la prima parte di gara il pacer keniota Kipsambu Kimakal al fine di lanciare i compagni verso l’ennesima pagina di storia della mezza maratona più famosa d’Italia.

Per le donne Sofia Yaremchuk (pettorale F5), ucraina di nascita e cittadina italiana, potrebbe essere l’incognita per stravolgere tutti i pronostici. In preparazione per una maratona primaverile, l’allieva del coach Martelli proverà sicuramente a correre uno dei migliori tempi di sempre su suolo italiano. Il 2h25.36 di Francoforte dello scorso anno in maratona, la proietta ormai verso nuovi e ancor più entusiasmati traguardi. Da lei si attende il primato di mezza maratona italiano femminile, al momento detenuto da Nadia Ejjafini in 1.08.27 a Cremona Campionato Assoluto di mezza maratona il 18 ottobre 2011. “Il percorso della mezza maratona di Roma presenta caratteristiche analoghe a quello della maratona di Boston per la quale mi sto preparando per correrla ad aprile. – commenta la Yaremchuk - Diventa, quindi, domani per me, una ottima occasione per provare alcune tattiche di gara senza troppa pressione per potere correre con un certo tempo”.

DOG RUN - Tra gli appuntamenti di oggi anche l’entusiasmante prima edizione della Dog Run Natural Trainer con oltre 100 animali, organizzata al parco del Ninfeo dell’EUR. Un evento di corsa-camminata per cani, suddivisi per taglia, con i loro amici umani. Occasione ha permesso di correre in compagnia del proprio animale facendo attività sportiva.

Alle 9.00 dal PalaEur la partenza della prima onda, con due onde successive che permetteranno ai partecipanti di correre al proprio ritmo sin dai primi metri.

In coda alla partenza dell’ultima onda della Mezza Maratona, sarà dato il via alla tradizionale Fitwalking, aperta a tutti coloro che vogliono percorrere il bellissimo percorso camminando. Tempo limite di percorrenza pari a 3 ore e 30 minuti.

A correre domani la mezza maratona più famosa d’Italia anche il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il fuoriclasse del rugby Andrea Lo Cicero, insieme testimonial del progetto Legend per un giorno di Sport e Salute. Domenica 5 marzo, infatti, entrambi parteciperanno alla gara raccontando le proprie emozioni prima della partenza, durante la corsa e al momento del loro arrivo al traguardo. Tra gli amici della RomaOstia che correranno quest’anno, da segnalare il ritorno di Ghemon, cantautore di successo e runner appassionato, e del pilota motociclistico Simone Corsi.

Sulla linea di partenza anche Mattia Maestri, poliedrico alteta, noto come il Paziente 1 di Codogno che fu il primo ad essere tracciato come malato di Covid nel 2020.

In merito alla crescente quota di runner stranieri iscritti, pari al 21%, sono Gran Bretagna, Irlanda, Finlandia, Germania, Spagna e Francia le nazioni più rappresentate. Non mancano new entry come la vicina Slovenia, che domani correrà con 72 appassionati, tutti del gruppo sportivo “Urbani Teka?i”.

Tra i partecipanti di domani, la più giovane donna iscritta è Flavia Ferri (2005), la più adulta Franca Zappi (1943). Riguardo gli uomini, invece, il più giovane è Alejandro Ontiveros (2005) mentre il più adulto Antonio Rao del 1933.

Domattina, ore 8.00, di fronte la scultura del Pomodoro, Athletica Vaticana pronuncerà una breve preghiera per la Pace. E sempre in partenza, a sostegno di tutti i partecipanti anche la banda del Corpo della Polizia Municipale.