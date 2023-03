Le vesciche nel running

Le vesciche ai piedi sono un problema per il runner, non ci sono dubbi. Si formano a causa del continuo sfregamento , determinato dal movimento continuo e prolungato, tra la pelle del piede, le calze e le scarpe da running. Le cause dello sfregamento che generano la formazione delle vesciche sono varie: calzature non adatte alla forma del piede (troppo larghe, troppo strette, troppo corte), calze non adatte alla tipologia di corsa (o alla durata della corsa), utilizzo di solette, eccessivo carico di lavoro (molti km percorsi), corsa su fondo irregolare (si pensi al trail running), eccesso di umidità (il piede traspira) tra la pelle del piede e la calza. Durante una corsa (specie se lunga) è abbastanza frequente che si generino sfregamenti nelle varie parti del piede (le dita del piede sono molto colpite) con conseguente insorgenza di una o più (dolorose) vesciche. La vescica è una risposta del nostro organismo e come tutte le risposte ha un obiettivo benefico! La protezione della pelle irritata dallo sfregamento tramite una “sacca” di liquido per prevenire ulteriori danni ai tessuti.

Il problema, per il runner, è che questa protezione naturale ha come obiettivo secondario quello di farci smettere di correre. Senza un’adeguata gestione del problema la risposta naturale del nostro organismo è destinata a prevalere: la degenerazione della vescica (rottura, ulteriore dolore, sanguinamento) porta alla fine prematura della nostra gara o del nostro lungo… Se siamo particolarmente “stoici” resisteremo, variando il nostro modo di correre, facendo movimenti di compensazione (forieri di ulteriori problemi) ma alla fine cederemo al dolore (probabilmente). Anche in questo contesto, prevenire è meglio che curare. Concretamente, che cosa possiamo fare? Occorre applicare immediatamente una protezione che copra la zona del piede sottoposta ad attrito prima che la vescica si formi. Ricordiamo che prima della formazione della vescica riceviamo dei segnali dal nostro corpo: fastidio sempre più intenso, bruciore, dolore lieve, dolore pungente, ecc..

E' in questa fase che occorre applicare un prodotto specificamente studiato per la prevenzione delle vesciche.