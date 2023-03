SN4IFUN Run, per tutta la famiglia. E per fare del bene

Camminare, correre, stare insieme, vivere la città una domenica mattina di primavera, sentire sulla pelle la libertà e la spensieratezza, questo l’obiettivo della Stracittadina, partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, divertente, innovativa, e sostenibile, con tanta musica e sorprese.

L’evento è aperto a tutti, senza distinzione di età e necessità di alcun certificato medico agonistico. Per tutti, la t-shirt ricordo in omaggio, in tessuto tecnico da runner, firmata dal partner tecnico Joma, la medaglia premio (riservata agli under 18) e la Gym Bag con eventuali prodotti degli sponsor.

SOLIDARIETÀ – SN4IFUN Run ha una forte anima solidale, come sempre nella storia di questo evento fondamentale l’impegno e la collaborazione di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato) partner della SN4IFUN Run e che organizzerà una nuova edizione di “Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day”, la grande manifestazione dedicata al volontariato. Una partnership che continua nel tempo per condividere e avvicinare i cittadini alle tante realtà associative presenti sul territorio di Roma e del Lazio che si occupano di assistenza sociosanitaria, tutela dell’ambiente, cultura, sport e tanto altro ancora.

GOOD DEEDS DAY - Giunto alla sua ottava edizione a Roma, “Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day”, è una manifestazione di attivazione sociale presente in ambito internazionale, svolgendosi in 100 Paesi del mondo con l’adesione complessiva di circa 4 milioni di persone. In Italia è promosso da CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Il Good Deeds Day è caratterizzato da iniziative di solidarietà e cura dei beni comuni, diffuse nella città e nella provincia romana, grazie alla presenza capillare ed attiva di Associazioni e di Volontari. Quest’anno il GDD si svolge Domenica 19 Marzo, in collegamento con la Fun Run, e il 15 aprile, in concomitanza con “Roma cura Roma”, altro evento promosso da Roma Capitale dedicato alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale.

Domenica 19 marzo un centinaio di Associazioni aderenti alla manifestazione accoglieranno i partecipanti alla corsa amatoriale all’arrivo dei 5km: il Circo Massimo. L’area interessata sarà allestita con stand delle Associazioni che avranno l’occasione di coinvolgere i cittadini per sensibilizzare, informare, ma anche divertire grandi e piccini. Dalle 9.30 animazione, giochi vintage, robotica, clownerie, massaggi e controllo con elettrocardiogramma per bambini e ragazzi, tra i 3 e i 14 anni. Per tutti - amici a 4 zampe inclusi -: dimostrazioni di primo soccorso, test per l’HIV ed epatite C, massaggi armonici e viso giapponesi, lezioni di Feldenkrais, danze orientali, mindfulness, rilassamento muscolare e tanti. E ancora tanto sport: arti marziali, pallavolo, scacchi, calcio camminato, oltre a bocce e hockey sul prato.

Per tutte le Associazioni questo si traduce in un’opportunità di raccolta fondi perché, in occasione della Stracittadina, le Associazioni possono raccogliere le iscrizioni all’evento e trattenere parte del ricavato da investire nelle progettualità che ciascuna di esse sviluppa costantemente.

GREEN – La SN4IFUN Run lancia un progetto importante, da supportare, denominato zeroCO2 che prevede la piantumazione di un albero per ognuno dei primi 3mila iscritti e la possibilità di raddoppiare la piantumazione grazie alla possibilità di una offerta in fase di acquisto del pettorale.

STRACANINA – Prevista la partecipazione di circa 500 cagnolini per la “Stracanina”, l’evento ‘a sei zampe’ abbinato alla SN4IFUN Run, la stracittadina di 5km che si terrà insieme alla Run Rome The Marathon, la grande e internazionale maratona di Roma.

Spazio per tutti, adulti e piccini e anche i loro cagnolini di ogni taglia e razza per la corsa, o camminata, che partirà alle 9.15 da via dei Fori Imperiali per arrivare dopo 5km al maestoso Circo Massimo. Una grande novità da non mancare con la primavera alle porte, per riappropriarsi per una domenica mattina di Roma, pensando al benessere, al divertimento, alla musica e al connubio forte e indissolubile tra padrone e animale. L’amore che va di corsa e di pari passo. Iscrizioni aperte per la Stracanina SN4IFUN Run, al costo di 3 euro per il proprio amico a quattro zampe. Per tutti i cagnolini prevista la pettorina di partecipazione e molte attività e gadget in zona arrivo al Circo Massimo.

CACCIA AL TESORO - SCOPRI I TESORI DELLA CITTÀ ETERNA - Diventare agenti segreti e salvare la città di Roma, è questo ciò che vivranno gli iscritti alla Stracittadina che parteciperanno alla caccia al tesoro dopo l’arrivo al Circo Massimo. Un percorso guidato che, attraverso indovinelli, giochi logico/matematici, espressività artistica e gioco di squadra, condurrà a scoprire la storia, l’arte, gli aneddoti e i segreti di Roma. Ogni squadra composta da 6/7 persone dovrà scovare gli agenti sotto copertura disseminati lungo il percorso ed entro il tempo stabilito raggiungere l’obiettivo. La squadra che arriverà per prima riceverà un premio.

PLOGGING - Supereroi con il potere di ripulire la città di Roma, questo l’obiettivo di quanti parteciperanno, da soli, con gli amici o la famiglia, alla prima competizione di plogging a squadre del mondo e che dovranno raccogliere più rifiuti possibili entro il tempo stabilito. La gara inizia da Piazza di Porta Capena e termina al Circo Massimo dopo aver percorso 3 km.

Ogni squadra deve essere formata da 8 plogger: due plogger per ciascuna categoria di rifiuto (1 uomo 1 donna/1 adulto 1 bambino). I rifiuti da raccogliere in ogni sessione di gara sono vetro, plastica, carta e indifferenziato/mozziconi di sigarette. I plogger si possono muovere nel percorso di gara attraverso corsa leggera o veloce. Le prime tre squadre che si piazzeranno sul podio riceveranno un premio. Info e iscrizioni: lazioplogging@gmail.com

RITROVO E PERCORSO SN4IFUN RUN - Domenica 19 marzo 2023, ritrovo: dalle ore 7.00 in via Cavour / Largo Corrado Ricci (come arrivare: Metro B stazione Cavour. La stazione Colosseo sarà chiusa). Partenza: Via dei Fori Imperiali ore 8.30. Percorso (circa 5km): Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Piazza Ara Coeli, Via del Teatro di Marcello, Via Luigi Petroselli, Piazza Bocca della Verità, Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via delle Terme di Caracalla, Via Antoniniana, Via Guido Baccelli, Largo delle Vittime del Terrorismo, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole. Arrivo: Circo Massimo.

ISCRIZIONE - L’iscrizione alla SNAIFUN Run è possibile con le seguenti opzioni attraverso il sito ufficiale dell'evento www.runromethemarathon.com alle seguenti tariffe:

Individuale Ragazzi (0-8 anni) € 3,00 – solo pettorale + medaglia

Individuale Adulti (dagli 8 anni in su) € 13,00 – pettorale + pacco gara + medaglia (se prevista)

Gruppi a partire da 4 persone (over 8 anni) € 10,00 – a testa dal 4° iscritto in avanti - pettorale + pacco gara + medaglia (se prevista)

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA - Il pettorale e il pacco gara (maglia e gym bag con eventuali prodotti degli sponsor) dovranno essere ritirati presso l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon (Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy 1, Roma) venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 20.00), tramite presentazione di documento di identità in corso di validità, lettera di conferma. Sarà possibile ritirare anche per delega e in tal caso dovrà essere esibito del delegante: apposito modulo di delega debitamente compilato e firmato, documentazione di identità in corso di validità, lettera di conferma. NON sarà possibile ritirare pettorale e pacco evento domenica 19 marzo 2023.