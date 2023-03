BusForFun per Run Rome The Marathon 2023

BusForFun quest’anno si propone al fianco della Run Rome The Marathon 2023 in qualità di Official Supplier per la gestione della mobilità durante le manifestazione. Per la Run Rome The Marathon , in particolare, ha attivato la tecnologia FlexyMob : un progetto che propone soluzioni di mobilità personalizzabili rese disponibili attraverso una singola piattaforma digitale che permette agli utenti di individuare, controllare, prenotare e noleggiare servizi di mobilità secondo le loro esigenze. Inoltre, il progetto FlexyMob rappresenta un’innovazione sostenibile per la mobilità perché, attraverso l’organizzazione e l’ottimizzazione dei trasporti, rende possibile la diminuzione della congestione stradale e delle conseguenze negative legate alla viabilità, riducendo significativamente le emissioni di CO2. https://runrome-themarathon.flexymob.com/

BusForFun: l'azienda

BusForFun.com nasce nel 2015 inizialmente per l’acquisto di un posto in bus per raggiungere, in maniera sostenibile e comoda, eventi di tipo concertistico, fieristico e sportivo. Nel corso del 2020 BusForFun ha sentito l’esigenza di ampliare il business sviluppando l’innovativo servizio di trasporto aziendale B2B.

Fin dalla nascita, l’attività di BusForFun è sempre stata la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di modelli innovativi in ambito di mobilità. Per garantire un servizio sicuro ed efficace, è necessario disporre di un sistema di prenotazione online dedicato al trasporto di distretti industriali, grandi aziende, scuole e università. L'obiettivo di MAAC – Mobility As A Community è quello di proporre una mobilità condivisa, green e sostenibile che incoraggi le persone ad abbandonare le vecchie abitudini di mobilità a favore di un nuovo modo innovativo di muoversi.

Cosa fa BusForFun

Le attività spaziano in differenti ambiti, tutti accumunati dall'unico fine della gestione in maniera efficiente dei trasporti:

• B2C – Un traporto green e condiviso per vivere il mondo del divertimento

Organizzazione e gestione dei trasporti verso grandi eventi con prenotazione sul sito Busforfun.com. BusForFun offre ai clienti grandi offerte al budget più basso, attraverso la pianificazione intelligente della rete, la gestione dinamica delle tariffe e a un motore web adattivo.

• B2C – WeTheFun

WeTheFun è il progetto pensato per far vivere ai bambini e alle loro famiglie le emozioni di un evento sportivo live attraverso la realizzazione di pacchetti personalizzati che comprendano il viaggio + esperienza.

• B2B – Il Commuting di BusForFun

BusForFun risponde alla domanda da parte di grandi gruppi commerciali e industriali e di istituti scolastici, di servizi organizzati e personalizzati che consentono di raggiungere la sede lavorativa, università o il proprio istituto in modo sicuro, efficiente e sostenibile. Grazie alla piattaforma di prenotazione è possibile ottimizzare e controllare sistemi di trasporto già in essere.

• B2B2C – FlexyMob

La tecnologia di mobilità integrata FlexyMob propone soluzioni personalizzabili rese disponibili attraverso una singola piattaforma digitale che permette agli utenti di individuare, controllare, prenotare e noleggiare servizi di mobilità secondo le proprie esigenze. FlexyMob rappresenta un’innovazione sostenibile perché, attraverso l’organizzazione e l’ottimizzazione dei trasporti, rende possibile la diminuzione della congestione stradale e delle conseguenze negative legate alla viabilità, riducendo significativamente le emissioni di CO2.

• B2B – BusRapido

Busrapido.com è il primo sito di prenotazioni in Italia per il noleggio di autobus con conducente. BusRapido permette di confrontare e prenotare pullman comodamente online, scegliendo le offerte più vantaggiose per i viaggi di gruppo.

• B2B - Gestione integrata grandi eventi

Programmazione, organizzazione e gestione a 360° della logistica dei trasporti durante eventi di massa