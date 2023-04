Vivicittà, la Corsa dei diritti: in 35.000 hanno corso in tutta Italia

Ben oltre le previsioni: questo è il commento dell’Uisp di fronte ai 35.000 che domenica 2 aprile hanno animato strade e piazze di tutta Italia con Vivicittà, la Corsa dei diritti. La città più veloce è stata Pescara, vincitrice della classifica unica a circuiti compensati sui 10 km. in campo maschile e femminile, con Leonce Bukuru, in 30’05” e Marika Monaldi in 33’58”. Il bel tempo in gran parte dell’Italia ha propiziato una larga partecipazione, con molti giovani e interi istituti scolastici, ben 40 a Reggio Emilia, città prima classificata in quanto a numero di pettorali alla non competitiva, oltre 4.500. A Bari ha preso il via anche il sindaco della città e presidente Anci, Antonio Decaro, mentre a La Spezia ha corso Stefano Mei, presidente Fidal.