Oggi c'è Boston Marathon: Eliud Kipchoge e tutti i favoriti. Elenco top runner

BOSTON – Oggi si correrà la 127^ Boston Marathon , la maratona più antica del mondo, si corre sempre il terzo lunedì del mese di Aprile perché è il Patriot’s Day , ricorrenza che si ripete ogni anno negli Stati federati del Massachusetts, del Maine e del Wisconsin (in quest'ultimo è solamente un giorno di festa per le scuole), che intende commemorare l'anniversario della battaglia di Lexington che si tenne il 19 aprile 1775 e che segnò l'inizio della guerra d'indipendenza americana.

Start della Boston 15:37 italiane per i top runners uomini, seguiti alle ore 15:47 dalle donne. Poi tra le 16 e le 17:15 le quattro onde amatoriali comprendenti i 30.266 runners. Tra di loro oltre 200 italiani.

Inutile nascondersi: Eliud Kipchoge è il favorito, l’uomo da battere, colui che ha tutto da perdere. Kipchoge è una leggenda e oggi potrà aggiungere alle sue vittorie anche quella di Boston Marathon. Tra le donne c’è un campo partenti di altissimo livello, diverse le ragazze che si batteranno per la gloria di questa Boston Marathon, la sesta gara su strada World Athletics Elite Platinum Label di quest'anno.

TUTTE E 6 - Kipchoge ha migliorato il proprio record mondiale di maratona a 2:01:09 l'ultima volta che ha corso, prestazione raggiunta a Berlino a settembre, quattro anni dopo il record mondiale di 2:01:39 che fece nella stessa città. Ora il grande atleta keniota gareggia per la prima volta alla maratona di Boston, poiché mira a fare un altro passo verso il suo grande obiettivo: fare lo ‘Slam’ e vincere tutte e sei le gare della serie World Marathon Majors. Finora ha vinto la maratona di Londra e la maratona di Berlino quattro volte ciascuna, e ha anche ottenuto vittorie a Tokyo e Chicago. Mancano Boston e New York ancora da conquistare.

La maratona di Boston si svolge su un percorso collinare, ben lontano dal ‘piattone’ di Berlino o Londra dove Eliud ha stabilito primati e coltivato successi, ma il due volte campione olimpico è fiducioso che il suo allenamento abituale sugli altipiani e sulle colline del Kenya, dove vive e si allena, si presti a una gara collinare. La vittoria potrebbe non essere facile, tuttavia, poiché affronta un campo con tre ex vincitori della stessa Boston e una serie di altri importanti campioni sui 42,195km.

STESSO ANNO - A guidare i concorrenti ci sono il campione in carica Evans Chebet, il vincitore del 2021 Benson Kipruto e il due volte vincitore Lelisa Desisa. Chebet del Kenya ha corso in 2:06:51 per rivendicare la sua vittoria alla maratona di Boston l'anno scorso e poi ha seguito quella con una vittoria alla maratona di New York a novembre, diventando solo il sesto uomo a vincere le maratone di Boston e New York nello stesso anno. Il suo connazionale e compagno di allenamento Kipruto ha vinto Boston nel 2021 in 2:09:51 e si è poi piazzato terzo nell'edizione 2022 della gara prima di vincere la maratona di Chicago con un PB di 2:04:24 lo scorso ottobre.

LA MEDAGLIA - L'etiope Desisa ha una grande esperienza dell'evento di Boston poiché insieme alle sue vittorie nel 2013 e 2015, si è assicurato il secondo posto nel 2016 e nel 2019. Quest'anno segna 10 anni dalla sua prima vittoria, dopo di che ha donato la sua medaglia di campione alla Città di Boston in riconoscimento della tragedia del 15 aprile 2013. Il campione del mondo di maratona 2019 ha vinto anche la maratona di New York nel 2018.

Insieme a loro sulla linea di partenza ci sarà l'etiope Shura Kitata, che ha vinto la Maratona di Londra nel 2020, quando Kipchoge si è piazzato ottavo dopo aver lottato con un orecchio dolorante. È stato anche secondo a New York nel 2022 e nel 2018 ed è arrivato secondo dietro Kipchoge a Londra nel 2018. Come Kitata, il campione del mondo 2015 Ghirmay Ghebreslassie farà il suo debutto alla maratona di Boston, mentre il campione della maratona di New York 2021 Albert Korir torna dopo il sesto posto dell'anno scorso.

In un campo che presenta sette corridori sotto i 2:05, il detentore del record tanzaniano Gabriel Geay è il secondo più veloce dietro a Kipchoge, a pari merito con Chebet dopo una prestazione di 2:03:00 a Valencia lo scorso anno, mentre l'Herpasa Negasa ha segnato il suo 2:03:40 PB nel 2019.

LE DONNE - Anche la gara femminile è ricca di grande qualità. In primis l'etiope Amane Beriso è la più veloce in campo grazie al 2:14:58 che ha corso per vincere a Valencia a dicembre. Beriso ha anche vinto la maratona di Città del Messico l'anno scorso, poiché è tornata dopo una serie di infortuni al ginocchio, e mentre i percorsi di Valencia e Boston sono molto diversi, ha esperienza di Boston mentre ha corso nel 2016, finendo 12 ° su quell'occasione. Altre tre atlete hanno PB sotto i 2:18, mentre sette sono andate sotto le 2:20 e 14 sono scese sotto le 2:21.

QUASI DEBUTTO - La campionessa del mondo Gotytom Gebreslase fa il suo debutto alla maratona di Boston, cinque mesi dopo il suo terzo posto nella maratona di New York City, che ha seguito la sua vittoria del titolo mondiale in Oregon a luglio, ottenuta in 2:18:11 PB. Sebbene sia la prima volta che corre a Boston, non è nuova a correre in città poiché è due volte seconda alla Boston Half Marathon e ha ottenuto tre primi cinque posti alla Boston 5K.

Un'altra debuttante è la keniana Hellen Obiri. La due volte campionessa mondiale dei 5000m ha corso la sua prima maratona a New York a novembre, finendo sesta, ma da allora ha vinto mezze maratone a Ras Al Khaimah e New York, dove ha stabilito un record di 1:07:21 e poi ha deciso in questa primavera per Boston.

La due volte vincitrice della maratona di Boston del Kenya Edna Kiplagat ritorna, così come l'etiope Ababel Yeshaneh e la keniota Mary Ngugi che sono arrivate rispettivamente seconda e terza a Boston lo scorso anno. Oltre alle sue due vittorie alla maratona di Boston nel 2017 e nel 2021, Kiplagat ha vinto anche due titoli mondiali nella maratona – nel 2011 e nel 2013 – e ha vinto a New York nel 2010 e a Londra nel 2014. Alla maratona di Boston dello scorso anno in 2:21:40, ben 12 secondi più veloce del suo tempo vincente a Boston nel 2017 – e si è classificata quarta anche a New York a novembre.

Yeshaneh è arrivato secondo dietro a Peres Jepchirchir a Boston l'anno scorso, segnando 2:21:05 mancando il titolo per soli quattro secondi dopo un'entusiasmante battaglia testa a testa. Il suo palmares include anche un secondo posto a Chicago nel 2019 e un terzo posto a New York nel 2021. Ngugi ha corso in 2:21:32 per il suo posto sul podio lo scorso anno, ripetendo la posizione finale del 2021. Massima attenzione anche all'etiope Atsede Baysa, che ha vinto nel 2016 e si è classificata ottava nel 2021, e la statunitense Desiree Linden, che ha vinto nel 2018 e parteciperà alla sua decima maratona di Boston.

IL TRIS - Anche l'ex detentrice del record mondiale di mezza maratona del Kenya Joyciline Jepkosgei è tornata a Boston dopo il suo settimo posto nel 2022 e cerca il tris nelle Major dopo le vittorie nelle maratone di New York e Londra che ha conquistato rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Dopo aver corso a Boston lo scorso anno, è arrivata seconda alla maratona di Londra in ottobre.

La medaglia di bronzo della maratona mondiale israeliana Lonah Salpeter si è classificata seconda alla maratona di New York lo scorso anno e ora corre la maratona di Boston per la prima volta, così come l'etiope Hiwot Gebremaryam. In campo anche le keniote Angela Tanui e Viola Cheptoo.

L’Italia? Semplicemente non esiste tra i top runner, mentre sono circa 200 gli amatori in gara.