Roma è già pronta: aperte le iscrizioni per Run Rome The Marathon del 17 marzo 2024

ROMA – Tre maratone a Roma in un anno e mezzo: settembre 2021, marzo 2022 e marzo 2023, ben 50mila runner provenienti da tutto il mondo in questi diciotto mesi hanno prima sognato, poi corso e infine gioito sulle strade di Roma. I maratoneti sono abituati a guardare lontano e ora lo sguardo è già al prossimo traguardo che porta una data bene precisa: domenica 17 marzo 2024 . Questa è la nuova data della Run Rome The Marathon.

Il boato delle Frecce Tricolori che nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare hanno sfilato sui Fori Imperiali prima del via lasciando una scia tricolore e un’emozione unica e irripetibile, gli abbracci, le lacrime, la musica, le mani al cielo in segno di vittoria, comunque si andata. Poi ancora Roma e la storia, con i Legionari in partenza, l’Inno Nazionale e il Nessun Dorma cantati dal vivo dal tenore Carlo Assogna, le strade di Roma con i sampietrini a ricordare l’antichità della città Eterna che ama sempre di più la maratona. La passione dei 2500 volontari sui 42,195km del percorso, i 175 pacer ad aiutare a tenere il ritmo e dispensare consigli in gara, il mitico Giorgio Calcaterra sempre presente, i 20 ‘Senatori’ che le hanno corse tutte, Antonio Rao che a 90 anni corre in poco più di 6 ore e piazza un record del mondo della sua categoria che inorgoglisce ed entra nella storia, la Coppa degli Ultimi ideata dall’Athletica Vaticana e l’incontro con Papa Francesco nei giorni precedenti. Questo e tanto altro è stata e sarà Run Rome The Marathon.

Una maratona tra le più importanti e partecipate al mondo quella organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio e Italia Marathon Club. Lo scorso 19 marzo sono stati 30mila i runner che hanno partecipato, in maratona quasi il 60% erano di nazionalità estera, provenienti da 118 nazioni e rappresentando i cinque continenti. Anche per il 2024 ci sarà spazio e percorsi per tutti e di tutte le età, previste ancora nel progetto la staffetta solidale Run4Rome e la stracittadina Fun Run con la Stracanina così che tutti possano essere presenti ad una giornata di grande sport, festa, divertimento e solidarietà.

ISCRIZIONI APERTE – Aperte le iscrizioni alla Run Rome The Marathon 2024, con un prezzo speciale di 59 euro fino al 25 aprile, poi il pettorale avrà un costo di 69 euro fino al 31 luglio. In seguito 79 euro fino al 31 ottobre, 89 fino al 4 gennaio e infine 99 euro fino all’11 marzo 2024, data di chiusura delle registrazioni. Sulla piattaforma d’acquisto online ancora si potranno ancora ottenere la personalizzazione della medaglia e della t-shirt ufficiale, per sostenere con un gesto concreto il progetto di sostenibilità ambientale di Run Rome The Marathon si potrà acquistare un albero presso la foresta in Guatemala, nella regione del Pèten, con il duplice fine di assorbire emissioni di CO2 e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie contadine locali. Ancora sarà possibile attivare una assicurazione per il rimborso del pettorale e del viaggio nel caso non si possa più partecipare per qualche imprevisto. Tanti i progetti, un anno che volerà, ma Roma è già pronta.

ZAINO – Con l’apertura delle iscrizioni arriva subito la prima grande notizia. Il pacco gara della Run Rome The Marathon 2024 prevede come omaggio lo zaino ufficiale dell’evento. Tanto atteso e richiesto, un vero oggetto da collezionare per poterlo portare sempre con sé durante e dopo la maratona. Un motivo in più per esserci e non mancare l’appuntamento con una delle più belle maratone del mondo.

Iscrizioni aperte online dal sito ufficiale www.runromethemarathon.com