Grande successo a Caracalla per il Fulmine dell’Appia, gara di velocità per i più piccoli

ROMA - Nemmeno la minaccia di pioggia è riuscita a frenare l’entusiasmo di 1000 giovani atleti, accorsi sabato pomeriggio allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla per contendersi l’ormai celebre Fulmine dell’Appia .

La manifestazione, annullata ancora per pioggia lo scorso 15 aprile, stavolta ha avuto un regolare svolgimento con la partecipazione gioiosa di tantissimi bambini e naturalmente dei loro genitori. Tra loro, si è distinto per calore e passione l’attore Daniele Liotti, intervenuto per accompagnare la figlia protagonista di un’eccellente prova di velocità.

Presente con la figlia anche Giulia Arcioni, velocista azzurra ancora in attività, atleta detentrice dei record italiani della staffetta 4x100 e della 4x400 indoor. Con la Arcioni la sorella Flavia, pure lei atleta azzurra, e la mamma Antonella Battaglia, più volte primatista italiana dei 100 ostacoli.