1 Giugno ore 5,30: iscrizioni aperte per AlbaRace, pronti a correre tra notte e giorno?

ROMA - Dal buio della notte alla luce, in mezzo c’è l’alba che a Roma, in particolare nella zona ‘Stadio Olimpico’, fa rima con AlbaRace. E’ questa la ‘running-magia’ che attende al massimo 2mila runner (sì i posti sono limitati) per giovedì 1 giugno 2023.

Ideata e organizzata da Italia Marathon Club Asd, una garanzia in fatto di organizzazioni con alle spalle l’esperienza ormai quasi trentennale di Maratona di Roma, oggi Run Rome The Marathon, e di CorriRoma che si svolgerà come consueto a settembre. Sport e Salute è patrocinante dell'iniziativa, AlbaRace gode anche della vicinanza di Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. AlbaRace ha anche carattere solidale grazie alle collaborazione con CSV Lazio Ets (Centro di Servizio per il Volontariato).

ENERGIA - Un mese a questo divertente evento che è ormai tradizione nel panorama podistico romano con la sua 12esima edizione, start come sempre alle 5.30, sì la sveglia va messa presto ma ne vale la pena per iniziare una giornata con il sorriso, un giornata che sarà per forza positiva, divertente e con tutta l’energia che una corsa con gli amici e migliaia di altre persone può dare. Una curiosità? Le donne amano AlbaRace, in genere il 33% dei partecipanti sono donne, una delle gare in Italia più partecipate dal gentilsesso. Altra curiosità? Nel dopo corsa il vero premio: la classica colazione/ristoro con il cornetto come momento iconico, un vero must firmato AlbaRace, vale quanto la gara una colazione in compagnia.

PERCORSO – Una corsa, che può essere anche una semplice camminata, non competitiva, aperta a tutti, di circa 6km all’interno del Foro Italico e arrivo trionfale nel tempio delle sport italiano e mondiale: lo Stadio Olimpico. LA T-SHIRT – A breve verrà svelata la t-shirt ricordo in omaggio a tutti i partecipanti che verrà data al ritiro pettorali previsto per il 30 e 31 maggio. In collaborazione con Cisalfa Sport, sarà in tessuto tecnico, ideale per correre la mattina stessa e in tantissimi allenamenti o gare future è firmata ABC RUNNING. Una anticipazione? Saranno diverse per uomo e per donna, sciancrata e avvolgente per lei, ‘performante’ per lui. Stay Tuned, è da collezionare. ISCRZIONI APERTE - Info e iscrizioni www.albarace.it - Solo 2000 pettorali disponibili.

