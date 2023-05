Dove correre a Maggio, scegli la tua gara

SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO – Sabato 6 maggio nel Ferrarese al via la Comacchio Half Marathon mentre domenica 7 maggio sarà possibile partecipare alla maratona, accompagnata anche da una mezza maratona, la Colle-Mar-athon a Fano. Pioggia di mezze maratone con la laguna veneta nella quale va in scena la Bibione Half Marathon, più a est la mezza maratona di Trieste mentre in Lombardia si corre la Mezza maratona dei 3 Comuni. Lucca accoglie la tradizionale mezza a cui si affiancano ancora la Placentia Half Marathon e la Maratonina di Terrasini, per un totale di nove mezze maratone, possibilità dunque per tutti, da nord a sud, da est a ovest.