Napoli City Half Marathon, aperte le iscrizioni per il 25 febbraio 2024

NAPOLI – Ancora Napoli, sempre Napoli, un anno dopo, un anno in più per questa gara senza confini e senza limiti, una città e una gara che non smette di sognare e far sognare. Aperte le iscrizioni per Napoli City Half Marathon 2024, appuntamento per domenica 25 febbraio 2024, start ore 9.00 da viale J. F. Kennedy, proprio lì in fianco al polo fieristico della Mostra d’Oltremare, sede per tre giorni dell’Expo Village.

Napoli che è come un’orchestra da cui risuonano mille melodie, Napoli città che ama lo sport, terra di campionesse e campioni, Napoli che è candidata a Capitale Europea dello Sport 2026 per un rilancio definitivo della città a livello internazionale. Una città in festa che dopo trent’anni si è cucita ancora una volta lo scudetto sul petto, Campioni d’Italia con il pallone tra i piedi, apoteosi e gioia che fa pari e patta con il record italiano di mezza maratona segnato nel febbraio 2022 dall’azzurro Yeman Crippa, uno storico e ‘velocissimo’ 59’26” che rimarrà nella storia d’Italia.

“Attendiamo ancora una volta oltre 8mila partecipanti, napoletani, italiani e migliaia di stranieri provenienti, come nell’ultima edizione, da oltre 60 Nazioni del mondo - fa sapere il Presidente di Napoli Running Carlo Capalbo - La soddisfazione che ci invade nel vederli correre o camminare tutti insieme, vedere che sorridono, che visitano la città per diversi giorni, sapere che torneranno nelle loro case dall’altra parte della Terra soddisfatti e felici è unica, dà i brividi. Mancano tanti mesi, ma siamo già al lavoro per organizzare un’edizione 2024 che siamo certi sarà indimenticabili e proietterà Napoli tra le capitali mondiali della corsa”.

QUOTE DI ISCRIZIONE - Aperte le iscrizioni, costo convenzionato per i primi mille iscritti a 30 euro e poi in successione ulteriori passi di avvicinamento: 35 € dal 1001° al 3000° iscritto, 40 € dal 3001 al 5000, 45 € oltre il 5000 iscritto ed infine eventualmente 50 € il venerdì o sabato in Expo Village nel fine settimana della gara.

Le iscrizioni online si chiuderanno il 21 febbraio 2024 a mezzanotte, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massime di gara.

PREMI PER LE SOCIETÀ AFFILIATE FIDAL – Napoli City Half Marathon può essere la gara giusta per una trasferta insieme ai propri amici e compagni di squadra. Saranno premiate le società classificate ai primi 5 posti della relativa classifica con minimo 40 atleti regolarmente arrivati con graduatoria a punteggio, cosiddetta a scalare, effettuata in base al numero degli atleti che taglieranno il traguardo. Le società vincitrici riceveranno: La prima società 1000 €, la seconda società 750 €, la terza 500 €, la quarta 400 € e infine la quinta società 300 €.

STAFFETTA PER DUE CORRIDORI - In occasione della Napoli City Half Marathon sarà prevista una Staffetta, non competitiva, per due corridori, per raddoppiare le emozioni. I due partecipanti percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di circa 11,1 Km. La quota di iscrizione è di 60 euro fino al 100° iscritto e di 70 Euro dal 101° iscritto.

FAMILY RUN & FRIENDS - La manifestazione non competitiva, a scopo benefico con il progetto charity, “Family Run & Friends” di circa 2 km, senza classifica e aperta a tutti prenderà il via alle 11:00 di sabato 24 febbraio. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni, è di 5 €. Nella quota sono comprese, per ogni partecipante, una maglietta, una medaglia ed un ristoro finale.