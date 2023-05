Domenica c'è la Guarda Firenze, corre anche il Presidente Regione Eugenio Giani

FIRENZE - Negli store e online si sono chiuse le iscrizioni per la Guarda Firenze di domenica prossima 7 maggio per l’edizione numero 49, ma sarà ancora possibile iscriversi domenica in piazza prima dell’evento.

La Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città, quella che ha avviato all’atletica generazioni di cittadini, alcuni divenuti anche campioni, organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon, tornerà a colorare le vie del centro storico di Firenze transitando anche per Piazzale Michelangelo, il punto più spettacolare. La partenza sarà alle ore 9.30 da Piazza Duomo a Firenze, dove sarà anche l’arrivo. Ci si può iscrivere (al costo di soli 10 euro per gli adulti e gratuitamente per i ragazzi sotto i 14 anni) solo in Piazza Duomo la domenica mattina della gara fino alle 9.



La manifestazione ha carattere sportivo-istruttivo, si pone come obiettivo primario quello di favorire la conoscenza della storia di Firenze attraverso la consueta corsa/passeggiata turistico-sportiva per la strade della città. Tra gli obiettivi anche la promozione degli stili di vita salutari in una manifestazione di sport per tutti, con particolare focus sui ragazzi delle scuole.

Partner dell’evento sono Comune di Firenze e Regione Toscana, l’ente di promozione sportiva Libertas, promotore dell'evento e la società Atletica Firenze Marathon.

La manifestazione era stata presentata presso la Sala Macconi di Palazzo Vecchio, presenti tra gli altri Giancarlo Romiti, presidente di Firenze Marathon, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana (che ha annunciato la sua partecipazione in corsa all’evento), Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, Diego Petrini e Fulvio Massini, rispettivamente general manager e direttore tecnico di Firenze Marathon, Sandra Barbieri, consigliere nazionale Libertas.



“Sono estremamente orgoglioso – ha detto l’assessore Guccione - di vedere, quando giro per le scuole, gli assegni simbolici appesi alle pareti che testimoniano il contributo che la Guarda Firenze dà alle scuole grazie a questa iniziativa ormai storica che ha fatto correre negli anni tutta Firenze”.

“Il 50esimo anniversario l’anno prossimo della Guarda Firenze e quello dei 40 anni della maratona di Firenze, senza dimenticare la Notturna di San Giovanni del prossimo sabato 17 giugno giunta all’83esima edizione, sono la testimonianza dell’affiatamento e del coinvolgimento di un gruppo associativo che organizza con passione questi eventi, col supporto delle Amministrazioni locali”.



PERCORSI, PREMI, LA MAGLIA - Due i percorsi a disposizione dei podisti: la prova di 10 km circa e la Family Run di circa 3 km. Sotto i 14 anni l’iscrizione è peraltro gratuita. Sono stati previsti 200 premi a sorteggio per tutti gli arrivati della 10 km ludico motoria. Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio finalizzato all’acquisto di materiale didattico-sportivo.

Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze di 10 km riceveranno una T-shirt ufficiale Joma Guarda Firenze, per i podisti ormai un must da collezionare. Per questa edizione 2023 è stata creata una speciale grafica nata da un contest social indetto nei mesi precedenti sui canali ufficiali Firenze Marathon. È stato chiesto infatti ai followers di scrivere la prima parola che collegano al nome Guarda Firenze. Le più quotante sono state riportate sulla t-shirt. Ai ragazzi verranno invece dati gadgets degli sponsor ufficiali, Conad ed In tempo.

COSI’ L’EDIZIONE SCORSA - Nell’edizione 2022, che tornava dopo due anni di stop per il Covid, erano stati oltre 2500 i partecipanti tra adulti (sul percorso di 10 km) e ragazzi (questi erano circa 800 per il percorso Family di 3 km).

Il via era stato dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, con Giancarlo Romiti presidente del comitato organizzatore di Firenze Marathon come sempre in prima fila a coordinare lo staff.

Il primo uomo ad arrivare al traguardo, dopo 34’19” dallo start, era stato Ayob Bouras del GS Il Fiorino di Sesto Fiorentino. Prima donna al traguardo, sesta assoluta, la italo venezuelana tesserata per la SS Lazio, Maria Grazia Bianchi, in poco più di 39 minuti.

Per le scuole, erano state premiate con premi finalizzati all’acquisto di materiale didattico-sportivo, nell’ordine: per le scuole elementari, la San Piero Martire, la Villani, la Collodi, il Kassel, e la Galilei; per le scuole medie primo posto per Serve di Maria davanti alla Botticelli.