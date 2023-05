Che festa la 1a Crete Senesi Ultramarathon, buona la prima. Vincono Alessio Bozano e Daniela Battisti

Un intero fine settimana in terra Toscana, con Rapolano Terme e le sue ‘crete’ protagoniste in una giornata di soleggiata giornata primavera, un evento per tutti, dagli ultramaratoneti della Crete Ultramarathon 50 km – D+ 800 m, gara inserita nel calendario IUTA come “Prova del 21° Grand Prix IUTA 2023 di ultramaratona”, agli atleti della Crete Half Run 28 km – D+ 400 e la Crete Short Run 15 km. Domenica 7 maggio spazio per la Passeggiata non competitiva 10 km di domenica 7 maggio, durante la quale si esplorerà il territorio con la guida turistica Giulia Raffaelli e si degusteranno prodotti tipici.

15km - Partenza dal centro di Rapolano Terme e arrivo sui verdi prati e freschi spazi del Parco dell’Acqua, quartier generale per i tre giorni di evento con l’Expo Village. I primi a tagliare il traguardo in assoluto sono i runner della corsa più breve. Entra dunque nell’albo d’oro come vincitore della Crete Short Run 15 km Fabio Ansano (U.P. Policiano Arezzo) in un 51’50”. Alle sue spalle Mirko Refi (Atl. Sestini Fiamme Verdi) in 56’46” e terzo Marco Borri (Pol. Rinascita) con 58’24”. Tra le donne è prima Marta Marranghini in 1h04’34”, mentre completano il podio Chiara Venturi (Atl. Il Colle) con 1h07’24” e Nicoletta Sanarelli (U.P. Policiano Arezzo) in 1h08’55”.

28km - Era il favorito della vigilia e non ha tradito le attese l’ultramaratoneta ucraino Evgenii Glyva che si è imposto con classe e distacco nella gara intermedia Crete Half Run 28 km. Classe 1983 vive in Umbria e ha grande esperienza nelle ultramaratone, il suo palmarès ricchissimo con tanti traguardi della 100 km del Passatore dove nel 2013 è salito sul secondo gradino del podio con l’ottimo crono di 6h49’53”. Tante le vittorie da segnalare, tra cui quella della Molodechno Int. 100km ultramarathon indoor e la Nacht van West-Vlaanderen 100km Torhout in Bielorussia e Belgio, due vittorie alla 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau in Germania. Glyva è abituato a correre in Italia dove si è distinto alla Strasimeno con diverse partecipazioni e la vittoria nel 2014 e 2016, il terzo posto alla 50 km di Romagna e alla Pistoia-Abetone nel 2015. Ora il suo nome rimarrà per sempre anche alle Crete Senesi. Evgenii Glyva vince in 1h47’19” distaccando di ben 7’48” il secondo arrivato Massimiliano Di Serio (Pol. Il Giglio) sul traguardo in 1h55’07”. Terza piazza per Aldo Riccieri (Pod. Avis Deruta) in 2h03’10”.

Gara femminile comandata da Elisa Capezzuoli in 2h24’40” di poco davanti a Valentina Parolai (Atl. Sestini Fiamme Verdi) in 2h25’52” e Annamaria Pezzotti, terza con 2h27’59”.

50km – La gara più attesa, la gara più dura e lunga senz’altro la più affascinante. Vince, con il sorriso e con grande distacco, la 1^ Crete Ultramarathon 50 km Alessio Bozano (Maratoneti Genovesi) in 3h43’35”. Alle sue spalle sul secondo gradino del podio Francesco Rapino (Podisti Frentani) con 3h58’58” mentre è medaglia di bronzo, terzo assoluto, Robin Trapletti (LBM Sport Team) in 4h12’01”.

E’ Daniela Battisti (Atl. Aviano) la prima donna al traguardo della 50km, che ha impiegato 5h09’45”: “Sono un’insegnante di sostegno, vivo ad Aviano ma sono originaria della provincia di Roma. Una splendida gara, bella bella bella. Da qui parte la mia preparazione per la 100miglia di Berlino di agosto”. Per il podio femminile bisogna attendere Concetta Bonaffini (Asfaltozero Sport), al traguardo in 5h27’35”, e la lituana Jorune Sakalauskaite terza in 5h28’38”.

“Abbiamo visto all’arrivo tante facce soddisfatte, tutti gli atleti ci hanno emozionato manifestando la loro felicità per aver partecipato alla prima edizione di un evento giudicato bellissimo e ben organizzato, grazie al supporto delle amministrazioni, dei volontari, dei partner e di tutta la comunità di Rapolano Terme – ha detto Alberto Pulcinelli, Presidente del GP Riccardo Valenti – “Sappiamo che ci sono state alcune criticità per le quali ci scusiamo con gli atleti e che contiamo di trasformare in un patrimonio per evitare errori futuri, speriamo che la noste scuse e la nostra accoglienza possano compensare e ci auguriamo di vedere tutti nuovamente al traguardo” – ha concluso.

Tante le premiazioni, oltre a quelle canoniche degli atleti, tra cui uno scambio di riconoscimenti con la Podistica Solidarietà, impegnata nel promuovere la raccolta sangue come il GP Valenti di Rapolano e un trofeo pensato da un artista locale per Adriano Leidi (Podistica Solidarietà) per aver raggiunto un ulteriore traguardo tra le sue centinaia di partecipazioni ad eventi sportivi premiazioni, tutte, in presenza delle più alte cariche dell’amministrazione comunale.

LA PASSEGGIATA – Domani domenica mattina si va soprattutto a caccia di cultura e sapori grazie al ristoro offerto dall'azienda agricola Podere Pereto proiettata nel futuro ma che ha saputo far tesoro dei metodi tradizionali e dei prodotti di un tempo, Dopo aver assaggiato prodotti offerti dall'azienda si riparte alla volta di Serre di Rapolano dove, si andrà a visitare il museo della Grancia e dell'Olio , dove sarà possibile apprendere la storia delle antiche fattorie fortificate (le grance), costruite per conservare il raccolto agricolo prima di trasportarlo a Siena, dove era poi usato a fini caritatevoli. Ultima tappa sarà la calorosa accoglienza dei gestori de L’Antico Granaione b&b Residenza d’Epoca per una degustazione di dolci toscani.