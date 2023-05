Incredibile Aleksandr Sorokin, è record mondiale 100km: 6h05'35". Quanto per chilometro?

E’ passato alla distanza di maratona 42,195km in 2h32’30”, a soli sette minuti dal PB stabilito per quella disciplina a Siviglia all'inizio di quest'anno, ha mantenuto quel ritmo arrivando a metà percorso (50km) in poco meno di 3h02’, mettendosi così sulla buona strada per battere il record di Kazami. Infine è arrivato al traguardo dei 100km in 6h05’35”, nuovo record del mondo sulla distanza.

Il cronometro e non i 30 avversari ultramarathon era il vero obiettivo di giornata per il lituano Aleksandr Sorokin che ha corso ad un ritmo impensabile la 100km alla Nord Security World’s Fastest Run in Vilnius su un percorso a circuito di 1644 metri nella capitale lituana. "Sono estremamente felice di essere riuscito a battere un record mondiale e di averlo fatto nella mia città natale", ha detto il 41enne. “Vilnius è la città dove ho iniziato a correre ed è per me un grande piacere ringraziarla facendo la storia proprio qui”.

Vittoria e record di 6h05’35”, in attesa di ratifica, significa un miglioramento di tre minuti e 39 secondi rispetto al precedente record mondiale ufficiale di 6:09:14, stabilito dal giapponese Nao Kazami nel 2018. Sorokin aveva segnato 6h05’41 in una gara di 100.000 metri su pista l'anno scorso, ma non è stato ratificato come record mondiale di 100 km. Si attende ora dunque la conferma ufficiale. Se state pensando quanto è stato il ritmo medio della sua gara da record, il conto è presto fatto: 3’39” per ogni chilometro.

