Domenica la Castel Romano Joyrun 10k: Sofiia Yaremchuck sfida al record italiano

ROMA – Conto alla rovescia alla terza edizione della Castel Romano JoyRun , gara competitiva di dieci km di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società che ha visto trionfare nel 2022 il top runner moldavo Maxim Raileanu e la nostra Sara Carnicelli . Domenica 21 maggio si potrà sfidare il proprio personal best nel percorso omologato FIDAL, caratterizzato da strade ampie e sicure, tra le colline della campagna romana che degradano verso il mare. La gara è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team , con il Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di ASICS . Tra gli iscritti eccellenti di questa edizione brilla Sofiia Yaremchuck ( Centro sportivo Esercito) campionessa italiana della 10 e della 21 km che domenica sfiderà il record italiano sui 10k.

Chi non corre per vincere potrà partecipare con tutta la famiglia alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World.