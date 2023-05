20^ Corri Trieste, si rivede Yassine Rachik. Attenzione ai keniani...

LA GARA – Lo scorso anno il vincitore keniano Dickson Simba Nyakundi aveva fatto segnare il crono di 28’47”, aggiudicandosi il settimo miglior tempo di gara 10k su suolo italiano. L’edizione precedente, quella del 2021, aveva invece festeggiato la presenza dell’azzurra Giovanna Epis che, in preparazione della maratona olimpica di Tokyo 2020, aveva chiuso le sue fatiche in 33’00”, suo attuale personal best sulla distanza. A causa del prolungarsi dei lavori di riqualificazione nella zona del Porto Vecchio, la gara si svolgerà nuovamente sul velocissimo tracciato dell’ultima edizioneche consta di otto giri da 1.250 m completamente chiusi al traffico. Un’occasione speciale anche per i tifosi che potranno incitare i propri amici e familiari, come se fosse una gara in pista.

Partenza e arrivo avranno sullo sfondo la centralissima Piazza Venezia dalla quale si correrà su due rettilinei attraversando il centro della città per poi affacciarsi sul mare. Proprio per permettere a tutti di vivere un’esperienza di gara veloce, ASD Promorun ha scelto di limitare le iscrizioni, evitando il sovraffollamento. In parallelo si svolgerà anche la Non Competitiva Ten, un evento entrato a far parte della tradizione e che permette agli amici di sfidarsi o semplicemente correre in compagnia, partecipando ad una vera e propria festa.