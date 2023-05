Top runner e percorso della Honda Jesolo Moonlight Half Marathon

Sono già oltre 5.000 gli iscritti alla manifestazione, con atleti provenienti da ben 35 paesi stranieri. Anche quest’anno, tre saranno le distanze proposte, adatte ad ogni età e capacità: la mezza maratona competitiva per gli atleti più esperti, la 10K competitiva e ludico motoria per chi ama le distanze più brevi, e la Jesolo Alì

TOP RUNNER - Mogos Solomon vincitore dell’edizione 2018 e il keniano Hosea Kimeli Kisorio, vincitore nel 2014. Occhi puntati anche sui keniani Bernard Musau Wambua (pb 1h00’40”) e Isaac Kemboi Too, fresco vincitore della Placentia Half Marathon che si è disputata lo scorso 7 maggio, e sui burundiani Oliver Irabaruta (primatista nazionale nella maratona con da 2h07’13”) e Onesphore Nzikwinkunda, che nella mezza maratona ha un personale 1h01’48”. In chiave azzurra, spicca il nome del siepista azzurro, originario del Marocco, Abdoullah Bamoussa (Atletica Brugnera Friulintagli) specialista dei 3.000 siepi, che ha vestito la maglia azzurra ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016. Assieme a lui, al via anche l’aviere siciliano, anch’egli ex siepista azzurro, vincitore della maratona di Torino nel 2022 Giuseppe Gerratana, atleta seguito da Gaspare Polizzi, che fu mentore, tra gli altri, di Salvatore Antibo. Ci sarà anche il portacolori dell’Atl. Casone Noceto, il 24enne lombardo di origine etiope Ademe Cuneo. In campo femminile, la migliore accreditata è la keniana Morine Gesare Michira (1h08’40”) anche lei vincitrice della mezza di Piacenza dello scorso 7 maggio. Sempre dall’Africa arrivano anche la ruandese Clementine Mukandanga e la keniana Cavaline Nahimana.

IL PERCORSO - Il percorso della Honda Jesolo Moonlight Half Marathon è veloce e pianeggiante, ideale per ottenere prestazioni di ottimo livello. Le uniche difficoltà si incontrano tra il 12° e il 13° km dove è presente una curva a gomito particolarmente stretta. Il tratto lungo la spiaggia è interamente piastrellato con mattonelle e al 10° km è posizionato un punto di rilevamento cronometrico. Il tracciato offre scenari molto suggestivi e alterna aspetti naturalistici diversi tra loro come il mare, il fiume e la pineta.

La gara vedrà partire i concorrenti da via Danimarca e imboccare via Papa Luciani, due arterie stradali molto ampie che renderanno l’avvio più fluido e scorrevole e che condurranno gli atleti nell’entroterra di Jesolo. A questo punto il percorso costeggerà il Canale Cavetta, per poi attraversare le aree dei camping lungo via Corer e fare di nuovo ritorno sul Canale fino a Cortellazzo. Qui si correrà a fianco della suggestiva foce del fiume Piave con il suo porticciolo turistico, per poi rientrare a Lido di Jesolo lungo i verdi viali della rigogliosa pineta jesolana e successivamente attraverso gli scorrevoli viali Belgio e Oriente. Saranno, infine, il Lungomare, le spiagge, la melodia del mare e il bagliore della luna piena ad accompagnare gli ultimi chilometri degli atleti prima di tagliare il traguardo in Piazza Milano.

Il percorso della 10K, che misura precisamente 9,350 km, è un tracciato molto scorrevole e pianeggiante, che saprà offrire scenari molto suggestivi come il mare, i corsi d’acqua, il tramonto e le spiagge bianche. Le uniche difficoltà si incontrano in Viale Oriente dove potrebbero esserci delle radici affioranti.