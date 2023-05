La corsa serve per perdere peso? Sì, ma solo a queste condizioni

Abbiamo chiesto al nostro coach Salvatore Paci se la corsa può essere considerata uno strumento per perdere peso e per migliorare la forma fisica complessiva.

“La corsa, abbinata a una alimentazione corretta, è di grande aiuto per chi vuole perdere peso e sentirsi più in forma. Per chi non ha mai corso l'importante è approcciarsi nella maniera opportuna a questa attività per evitare di incorrere in infortuni”.

Perché parla di infortuni?

“Perché la corsa è un'attività fisica ad alto impatto e potenzialmente può causare traumi se praticata in modo sconsiderato o se il corpo non è adeguatamente preparato. Un sovraccarico eccessivo può mettere sotto stress le articolazioni, i muscoli e i tessuti connettivi, aumentando il rischio di infortuni come distorsioni, strappi muscolari o tendiniti. Anche una cattiva tecnica di corsa può mettere in sofferenza determinate parti del corpo come le ginocchia o la schiena, aumentando il rischio di lesioni o traumi cronici.”

E quindi cosa consiglierebbe a un neofita che volesse perdere peso con la corsa?

GRADUALITA’ - Innanzitutto, di iniziare gradualmente. Chi è alle prime armi deve iniziare lentamente e aumentare gradualmente intensità e durata degli allenamenti. È fortemente raccomandata, per le prime uscite, una combinazione di camminata e corsa leggera che, via via, porterà a un aumento del volume di tempo dedicato alla corsa. Un esempio, all'interno di un'ora di attività, potrebbe essere quello di sviluppare 10 serie da 4 minuti di camminata veloce + 2 minuti di corsa lenta, per poi passare a 10 serie da 3 minuti di camminata veloce + 3 minuti di corsa. E così via.

SI’ AL RIPOSO - Schedulare le settimane per progredire in maniera graduale. Ad esempio, si potrebbe partire con tre sessioni di corsa, per poi passare a quattro e successivamente a cinque sessioni settimanali. Non si deve correre ogni giorno. Il riposo serve per permettere al corpo di recuperare.

VARIARE - Variare l'intensità degli allenamenti. Bisogna alternare periodi di corsa intensa con periodi di corsa più lenta o camminata per aumentare l'effetto brucia grassi.

FORZA - Integrare le attività di corsa con esercizi come gli squat, gli affondi e gli addominali. Questi esercizi aiutano a sviluppare la massa muscolare, che a sua volta aumenta il tuo metabolismo basale, favorendo la perdita di peso.

DEFICIT - Alimentarsi nel modo corretto. Si perde peso soltanto quando si crea un deficit calorico: le calorie bruciate devono essere maggiori di quelle assunte.

DIARIO - Tenere traccia delle attività svolte. Per avere un quadro completo di ciò che si è fatto sarebbe utile utilizzare un'applicazione per smartphone o un dispositivo da polso, anche per tenere traccia delle calorie bruciate.

PER SEMPRE - Essere costanti. Quindi non entusiasmarsi eccessivamente per poi mollare dopo qualche settimana. La corsa deve diventare una routine piacevole.

Questi consigli valgono per tutti?

“Per tutti coloro che si avvicinano al mondo della corsa, ma occorre ricordare che ogni persona è diversa dall'altra e i risultati possono essere diversi. Sarebbe utile farsi seguire da un professionista qualificato. Questo per due motivi:

Per seguire un programma personalizzato e non distruttivo;

Per avere qualcuno “a cui dare conto”. Sì, perché allenandosi da soli si potrebbe essere tentati di cambiare attività in base alla fatica avvertita al momento. Sapere di dover “riferire al proprio allenatore” è uno stimolo per completare ogni attività e di Allenare la Fatica, come sostengo sempre”.

Salvatore Paci – sp@salvatorepaci.com