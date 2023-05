Molveno Lake Running, 13,6km per arrivare alla 'spiaggia' delle Dolomiti del Brenta

L’appuntamento, giunto quest’anno alla sua sesta edizione , è organizzato dal collaudato staff dell'Asd MolvenoSpor- con la collaborazione di SITM, Comune di Molveno, Molveno Holiday e APT Dolomiti Paganella. Insieme hanno dato vita ad un percorso adatto a tutti , ai professionisti in sfida contro il cronometro, a chi vuole tentare di superare i propri limiti ma anche, e soprattutto, a chi è alla ricerca di una fuga dai ritmi frenetici della quotidianità per una giornata di relax tra sport e natura, in uno dei luoghi più belli e amati del Trentino.

Alle ore 10:00 gli oltre 400 partecipanti attesi da tutta Italia saranno schierati sulla partenza nella Piazza San Carlo, cuore del centro storico del borgo di Molveno, pronti a percorrere i quasi 14 km fino all’arrivo sulla splendida spiaggia, 12 ettari di prato verdeggiante e un’acqua cristallina dominata dalle vette delle Dolomiti di Brenta. Qui, ad attendere i partecipanti in riva al lago, ci saranno le premiazioni per i primi classificati di ciascuna delle cinque categorie (16 - 25; 26 – 35; 36 – 45; 46 – 65; maschi e femmine) e una grande festa con musica dal vivo, un angolo ristoro per soddisfare ogni palato e servizio bar fino a sera.



La gara sarà competitiva per i tesserati ACSI, FIDAL e RUNCARD, e non competitiva per tutti gli altri. A tutti i sarà consegnato un pacco gara con le eccellenze del territorio, come la pasta Felicetti, i prodotti dell’Azienda Agricola Sant’Antonio, l’Acqua Pejo, e birra Forst. E per i finishers anche un asciugamano brandizzato Molveno Lake Running.



L’evento è anche l’occasione per godersi un weekend alla scoperta del territorio e per chi non gareggia sono tante le attività alle quali dedicarsi in attesa del traguardo: dal trekking, su sentieri adatti sia a famiglie che ad escursionisti esperti, al Nordic Walking. Per gli amanti dell’adrenalina il Parapendio con decollo nelle Dolomiti di Brenta ed arrivo a bordo lago, le Vie Ferrate, divise in 14 itinerari con panorami mozzafiato che si collegano ai rifugi, cinque palestre di roccia, un’area boulder e piu? di 200 vie di arrampicata classica e sportiva. E ancora l’imbarazzo della scelta per il jogging, dal giro del lago a percorsi piu? lunghi ed impegnativi, lo stand up paddle e il kayak, un giro con le barche elettriche o il pedalò, per godersi senza fatica la vista delle Dolomiti di Brenta dal lago. Per i più piccoli, tanto divertimento con il sentiero didattico di Sciury, il miniclub Playa Park e Acquapark, il Forest Park, il Pumptrack, la vita di malga, il percorso bike Big Hero, i corsi di vela e camp di vela Junior, Juniores. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 8 giugno