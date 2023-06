AgsmAim Mura Urban Trail 2023, la medaglia ama la Natura, è in pioppo chiaro, pregiato e italiano

VERONA - Si corre sabato 17 giugno l’AgsmAim Mura Urban Trail, il trail running notturno sulla cinta muraria veronese. L’evento, inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2023 e dedicato a runner appassionati e camminatori coniuga valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport ma al tempo stesso condivisione, spirito di squadra e altruismo.

L’edizione 2023 avrà luogo sabato sera 17 giugno, alle ore 21 , e godrà della partecipazione straordinaria delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi . Connubio questo che vuole sottolineare l’intento di diffondere messaggi solidali volti alla sensibilizzazione e alla ricerca in fatto di tumori femminili.

Medaglie a forma di M, M come Mura Urban Trail e M come Madre Terra , una scelta strategica che vuole rappresentare iconograficamente il senso primario dell’evento: valorizzare e celebrare la Natura attraverso lo sport.

Tutta la giornata del 17 giugno vorrà diffondere questi messaggi puntando sulla condivisione, l’altruismo, l’attenzione al prossimo e all’ambiente circostante, raccontando lo sport come un evento aggregativo in cui la partecipazione è finalizzata a una visione più ampia e consapevole della nostra quotidianità.

Tecniche di produzione che azzerano le emissioni, la scelta di materiali naturali pregiati in contrapposizione all’adozione della plastica così come la volontà di affidarsi all’artigianalità sartoriale sono i punti che qualificano il l’AgsmAim Mura Urban Trail un evento sostenibile tale da ampliare il messaggio sportivo e i valori solidali che veicola e accompagna.

DISTANZE – Spazio per tutti, dagli agonisti più performanti e allenati ai semplici camminatori, AgsmAim MUT è qualcosa di semplice e adatto a tutti, anche a chi non ha mai fatto una gara di trail o vuole semplicemente provare.

Punto focale è il Bastione San Bernardino in circonvallazione Maroncelli, da lì si svilupperanno due itinerari: 10K MONUMENTAL D+ 150, gara libera non competitiva aperta a tutti, adatta anche ai camminatori che vogliono vivere un’esperienza nuova, distanza che è un tracciato semplice, veloce e suggestivo che alterna asfalto e strada sterrata, facendo assaporare l’ebrezza del trail all’interno delle antiche mura cittadine e 20k WILD D+ 650, gara competitiva con un tracciato unico nel suo genere, con la prima parte veloce sull’asfalto urbano per salire poi rapidamente lungo sentieri e sterrati, attraverso scorci panoramici di rara bellezza.

ISCRIZIONI APERTE – Iscrizioni aperte: euro 30 fino al 11 giugno per la 20 WILD e 20 euro per la 10k MONUMENTAL.

AgsmAim Mura Urban Trail è un progetto promosso dal Comune Di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da Studioventisette e Verona Run Events. MUT è inserito nel calendario degli appuntamenti per il Mura Festival, organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO" e Verona Città Murata, che animerà Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2023 con un ricco calendario di appuntamenti e attività.