20^ Corripavia, il Sindaco Fracassi: “Evento per tutti e speciale per Pavia. Sport per salute e benessere”

LE GARE – Come da tradizione, domenica 24 settembre i runner saranno chiamati a raccolta sotto lo sguardo del maestoso Castello Visconteo , sede logistica dell’evento, con la partenza che avverrà dall’adiacente viale XI Febbraio per poi andare a correre, o camminare, alla scoperta dei punti iconici di Pavia. Confermate ad oggi le tre distanze: 21,097km con il Campionato Regionale Fidal Mezza Maratona Assoluti e Master su percorso certificato e misurato Fidal e Ticimarcia 10 km nella sola forma non competitiva, quest’ultima aperta a tutti anche senza alcun certificato medico e tesseramento federale.

Un ritorno che si preannuncia in grande stile proprio per festeggiare il 20esimo compleanno, due decenni di tradizione e di grandi successi, quest’anno destinato a rimanere nella storia perché CorriPavia Half Marathon sarà gara valida per i titoli di Campionato Regionale Fidal Assoluti e Master .

“Finalmente la CorriPavia tornerà a riempire e colorare le strade della nostra città dopo lo stop degli anni scorsi imposto dalla pandemia – ha detto il Sindaco Fracassi - Il Comune sostiene concretamente l’iniziativa attraverso un importante contributo e promuovendo questa bella manifestazione giunta alla sua ventesima edizione e che, quest’anno, è ancora più speciale perché si svolge all’ombra delle celebrazioni Agostiniane. Si tratta di un evento veramente aperto a tutti, grandi e piccini, sportivi e non, che hanno il piacere di trascorrere una bella giornata a Pavia all’insegna dello sport, del divertimento ma anche con uno sguardo rivolto alla salute e al benessere psico-fisico della persona. Invito quindi tutti ad iscriversi alla CorriPavia per condividere un momento di sano svago percorrendo le strade della nostra bella città”.

C’è tanto entusiasmo da parte del Presidente di Atletica 100 Torri Franco Corona per questo ritorno e per le tante iniziative in programma: “CorriPavia is back, dopo lo stop forzato per la pandemia è con grande soddisfazione che presentiamo la Special Edition della manifestazione che nel 2023 spegne le 20 candeline. Possiamo affermare con orgoglio che molta strada è stata percorsa dalla prima edizione nella quale la Corripavia era “solo” una corsa. Ora è diventata un grande evento, un contenitore che tocca i temi dello sport, della cultura, della salute, della promozione del territorio, della ecosostenibilità. Grazie a tutti a partire dal Comune di Pavia e dal Sindaco Fracassi a tutti gli enti partner, dagli imprenditori sponsor, ai volontari, alle forze dell’ordine. Tutti insieme stanno dimostrando che su progetti concreti è possibile in questa città fare sistema”.

“Siamo lieti di annunciare che quest’anno, all’interno della CorriPavia, si parlerà anche di salute”, ha illustrato il Direttore Generale di CNAO Sandro Rossi. “Il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica insieme a Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, IRCCS ICS Maugeri e ATS Pavia organizza la camminata di sensibilizzazione ‘In corsa verso il benessere. Cancro e Diritto alla Sessualità’. L’iniziativa ha visto far fronte comune, sotto l’egida dell’ATS locale, tre strutture pavesi d’eccellenza nel trattamento delle neoplasie, capaci di dar vita a una rete territoriale forte e a collaborazioni di carattere multidisciplinare”.

“Atletica 100 Torri è da decenni una istituzione nell’atletica leggera nazionale, non solo lombarda – ha detto Gianni Mauri Presidente Comitato Regionale Lombardo Fidal – e la Corripavia da loro organizzata per questo 20esimo compleanno sta facendo le cose in grande stile. Sì, l’evento sarà Campionato Regionale di mezza maratona e questo è uno dei tanti motivi per essere presenti il 24 settembre. Ma a Pavia si sta organizzando tanto in più che va insieme allo sport. progetti importanti che parlano di salute e benessere. In Lombardia abbiamo oltre 60mila atleti tesserati, cresciamo del 12% all’anno, ci sono oltre 700 gare, ma la Corripavia è una di quelle da esserci, da non perdere assolutamente. I miei complimenti al Presidente Franco Corona, al Sindaco Fracassi, a Cnao qui con il direttore Rossi e a tutti color che collaborano con questo evento”.

IN CORSA VERSO IL BENESSERE – Camminata non competitiva, prevista nell’ambito della Family Run, con l’obiettivo di fare informazione sui tumori femminili e raccogliere fondi a sostegno delle pazienti oncologiche. L’iniziativa nasce grazie agli sforzi congiunti di Istituzioni, poli sanitari e associazionismo locale. Previsti gadget per i primi 500 iscritti.

SOSTENIBILITA’ – L’intero evento sarà organizzato nel rispetto dell’ambiente grazie alla sinergia con l’Associazione Plastic Free Onlus con il contributo della quale saranno abolite le bottigliette di plastica ai ristori che saranno gestiti erogando direttamente l’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico. Accanto a questa misura, la scelta di assegnare a tutti i finisher medaglie prodotte in legno, riducendo l’impatto sull’ambiente e valorizzando materiali di risulta e di assegnare premi di categoria che favoriscano la filiera eno-gastronomica locale, riducendo l’impatto sui trasporti.

CULTURA – A partire dal 25 febbraio dell’anno in corso, Pavia celebra il XIII centenario della traslazione del corpo di Sant’Agostino, avvenuta nel lontano anno 723 e voluta dall’illuminato re longobardo Liutprando, convinto dell’importanza di mettere a fondamento del suo stato uno straordinario caposaldo della fede cristiana e della cultura classica qual è Sant’Agostino al quale Pavia rende omaggio riaffermando il legame del Santo con la Città attraverso la custodia delle reliquie.

MEDAGLIA – La 20^ Corripavia ha pensato al tema della sostenibilità anche per la medaglia, un prodotto della linea IFeelWood ottenuto da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Ne è prova il fatto che il legno usato abbia i certificati FSC e PEFC®, i quali garantiscono che provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, non essendo dunque causa di disboscamento illegale che sta distruggendo il nostro pianeta. In accordo con questa filosofia, anche il colore è stampato a emissioni zero. Disegnata dall’artista pavese Stefano Bressani, la medaglia per tutti i finisher della CorriPavia HM e della Ticimarcia 10 km non competitiva, riporta sul fronte il logo colorato della manifestazione e l’edizione della manifestazione. Anche i finisher della Family Run 2.5 km riceveranno la stessa medaglia sulla quale, però, non sarà riportata l’edizione della manifestazione. Per tutti un cordino blu, in pendant con lo sfondo del logo.

GYM SACK – Grazie alla partnership con l’azienda Karhu, da sempre amica della CorriPavia, a tutti i partecipanti sarà consegnata la pratica Gym Sack. A tutti i premiati di categoria della Corripavia Half Marathon vi saranno premi in natura locali, andando così a valorizzare il territorio pavese.

ROAD TO CORRIPAVIA – In attesa di ritrovarsi sulla linea di partenza, a partire dallo scorso 25 settembre data in cui si sarebbe dovuta svolgere l’edizione 2022, sono iniziati gli allenamenti collettivi sul percorso di gara in compagnia di Simona Viola, allenatrice e atleta master in forze presso AVIS Pavia. Simona è una ex maratoneta, 9 volte azzurra in manifestazioni internazionali di maratona e mezzofondo grazie a primati personali di 1h12’15” e 2h33’33”, rispettivamente in mezza e maratona. Prossima tappa del Road To CorriPavia il 18 giugno, seguita dalla data del 16 luglio, occasione durante la quale sarà possibile testare la nuova collezione di calzature Brooks, con ritrovo sempre al negozio specializzato running c/o Martek.Run,

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni sono aperte sul sito. E’ possibile iscriversi presso Martek.Run, Piazza Borgo Calvenzano, 2 - 27100 Pavia. Dal 22 febbraio sarà possibile iscriversi presso REMAX VITA, Corso Manzoni n. 18 e Corso Strada nuova 5/A, Pavia. Prossimo cambio tariffa 30 giugno 2023.