Corsa in natura in città? Sì può fare. Sabato l'AgsmAim Mura Urban Trail a Verona

VERONA – E’ tempo d’estate, è tempo di AgsmAim Mura Urban Trail, l’unico e originale trail notturno di Verona. Valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport ma al tempo stesso condivisione, spirito di squadra, altruismo. Questo è quanto anima l’ AgsmAim Mura Urban Trail , l’evento inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2023 e dedicato a runner appassionati e camminatori.

Anche il Comune di Verona è coinvolto nel progetto, questo il pensiero dellAssessora Elisa La Paglia : “Grazie agli organizzatori del Mura Festival per l’opportunità per i cittadini di Verona. Camminate e movimento, importante per il benessere, farlo sulle Mura è fantastico anche per i veronesi e non solo per conoscerle, così come i Bastioni e le altre zone di Verona coinvolte”.

La loro partecipazione all’AgsmAim Mura Urban Trail vuole così dimostrare come praticare attività fisica costante aiuti a diminuire il rischio di ricadute nelle pazienti che sono già state colpite dalla malattia e, insieme, parlare di coraggio, forza, ricerca scientifica e prevenzione. Le Pink Ambassador che entrano a far parte di questo progetto corrono, infatti, per condividere la propria esperienza di malattia e di vita, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce sensibilizzando all’adozione di corretti stili di vita nella lotta contro i tumori e per ricordare quanto sia fondamentale sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza.

Le Pink Ambassador sono donne operate di tumore al seno, utero o ovaio reclutate da Fondazione Umberto Veronesi e che vengono allenate gratuitamente due volte a settimana per circa sei mesi in oltre venti città d’Italia con la finalità di correre una gara podistica competitiva a fine percorso.

Stefano Stanzial : “Oltre 70 volontari addetti a gestire l’evento sia nel village che sul percorso e il mio ringraziamento a loro è doveroso. Il percorso è davvero stupendo, complimenti a Nicola Fazzini che l’ha ideato. Per noi di Gaac2007 Veronamarathon è un po’ un ritorno alle origini, organizzammo corse in natura già decenni fa con la Lessinia Running. Ma in notturna è la prima volta, molto sfidante e siamo felice di esserci e di poter collaborare”.

“Sono felice di essere qui con l’Assessora La Paglia perché è grazie anche a lei se esiste il Mura Festival e da quache anno anche il AgsmAim Mura Urban Trail, unico vero trail sulle Mura, nato in seno appunto al Mura Festival - ha detto la Presidente Alessandra Biti -. Sarà una giornata intensa, con vari talk sul palco nel pomeriggio in area village e approfondimenti con i nostri progetti. Non sarà dunque solo corsa, ma tanto di più: sarà una festa, il trail ha uno spirito particolare, molto divertente, festeggeremo”.

AgsmAim Mura Urban Trail, tingendosi di rosa, diventa portavoce di come dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima e si fa testimonial delle attività di informazione e divulgazione avviata da Fondazione Umberto Veronesi, che dal 2014 ad oggi ha finanziato oltre trecento ricercatori impegnati contro i tumori femminili, favorendo, altresì, la scoperta di soluzioni innovative nella diagnosi precoce e nuove terapie per affrontare in modo efficace le forme di cancro più comuni fra le donne.

I fondi raccolti dalle Pink Ambassador, presenti anche con un proprio stand durante l’ AgsmAim Mura Urban Trail, verranno utilizzati per finanziare la ricerca sui tumori femminili. Perché Niente ferma il rosa, niente ferma le donne. Nemmeno all’AgsmAim Mura Urban Trail.

DISTANZE – Punto focale è il Bastione San Bernardino in circonvallazione Maroncelli, da lì si svilupperanno due itinerari. Gli atleti saranno impegnati così in un percorso che partirà dal quartiere di San Zeno, seguendo l’Adige fino alla chiesa di San Giorgio, per poi salire sulle Torricelle e scendere dalle scalette di Castel San Pietro, passando poi per il centro città in vie poco frequentate e facendo ritorno nel quartiere di San Zeno per l’arrivo, dopo aver percorso 20 km in totale. Il percorso attraversa il Parco delle Mura, Patrimonio Unesco, toccando alcuni dei luoghi sconosciuti anche ai veronesi, a pochi passi dal centro città.

10K MONUMENTAL D+ 150, gara libera non competitiva aperta a tutti, adatta anche ai camminatori che vogliono vivere un’esperienza nuova, distanza che è un tracciato semplice, veloce e suggestivo che alterna asfalto e strada sterrata, facendo assaporare l’ebrezza del trail all’interno delle antiche mura cittadine.

20k WILD D+ 650, gara competitiva con un tracciato unico nel suo genere, con la prima parte veloce sull’asfalto urbano per salire poi rapidamente lungo sentieri e sterrati, attraverso scorci panoramici di rara bellezza.

MEDAGLIE E SOSTENIBILITA’ – All’AgsmAim Mura Urban Trail si lega indissolubilmente il tema della sostenibilità, valorizzazione e tutela della Natura circostante a partire dalla realizzazione delle medaglie che premieranno a fine percorso i vincitori del trail running notturno dell’estate veronese. Medaglie a forma di M, M come Mura Urban Trail e M come Madre Terra, una scelta strategica che vuole rappresentare iconograficamente il senso primario dell’evento: valorizzare e celebrare la Natura attraverso lo sport. Sono queste medaglie sostenibili create artigianalmente con legno italiano, il pioppo, chiaro e pregiato, una vera e propria ricchezza ecologica. Sponsorizzate dall’azienda Serugeri, leader da settant’anni nell’imprenditoria improntata sul legno e realizzate professionalmente da Eurofashion Verona assumono, così, un valore intrinseco ancora più marcato diventando una creazione artigianale sostenibile capace di sposare la filosofia green adottata dalle aziende coinvolte e perseguita anche da AgsmAim Mura Urban Trail.

NASTRI MEDAGLIE - Anche i nastri delle stesse medaglie saranno confezionati artigianalmente dalle volontarie della Fondazione Fevoss Santa Toscana; associazione attiva sul territorio che mediante il lavoro sartoriale dà nuove opportunità di inserimento lavorativo a persone con fragilità, garantendo loro una possibilità di riscatto sociale e talvolta di vera e propria rinascita. Tecniche di produzione che azzerano le emissioni, la scelta di materiali naturali pregiati in contrapposizione all’adozione della plastica così come la volontà di affidarsi all’artigianalità sartoriale sono i punti che qualificano il l’AgsmAim Mura Urban Trail un evento sostenibile tale da ampliare il messaggio sportivo e i valori solidali che veicola e accompagna. Tutta la giornata del 17 giugno vorrà diffondere questi messaggi puntando sulla condivisione, l’altruismo, l’attenzione al prossimo e all’ambiente circostante, raccontando lo sport come un evento aggregativo in cui la partecipazione è finalizzata a una visione più ampia e consapevole della nostra quotidianità.

PACCO GARA – Una vera festa dell’estate, AgsmAim Urban Trail ha in dote un ricco pacco gara di primissimo livello. Tutti i partecipanti avranno in omaggio la t-shirt tecnica celebrativa, una sacca porta scarpe in tela, bottiglietta d'acqua, lattina bevanda energetica HORA, cornetto Bauli, birra analcolica Forst e borraccia NaturaSì. Inoltre vi sarà la medaglia di partecipazione per tutti i finisher così come il diploma disponibile post gara.

ISCRIZIONI APERTE - Le iscrizioni saranno ancora aperte nel giorno di gara sabato 17 giugno dalle ore 12 alle ore 19.

MUT è inserito nel calendario degli appuntamenti per il Mura Festival, organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO" e Verona Città Murata, che animerà Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2023 con un ricco calendario di appuntamenti e attività consultabile al sito www.murafestival.it.