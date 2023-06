Campionato Italiano di corsa in montagna: il Trofeo Ciolo raddoppia

Gagliano del Capo - È ormai un rapporto stretto e consolidato quello tra il mare del Salento e la corsa in montagna, tanto che la ormai consueta tappa del Campionato Italiano di Mountain and Trail Running al Ciolo quest’anno raddoppia. Da 23 al 25 giugno prossimi la XII edizione del Trofeo Ciolo, evento nazionale FIDAL e Grande Evento Sportivo della Regione Puglia, radunerà oltre un migliaio di atleti a gareggiare per le medaglie tricolore sulle falesie scoscese a picco sul mare con il Campionato italiano Cadetti e Cadette per Regioni e il Campionato italiano Master Individuale e di Società, unica tappa in Italia ad assegnare ben giornate 29 titoli italiani nelle due di gare.

Organizzato con la maestria e l’esperienza che gli compete dall’A.S.D. Atletica Capo di Leuca, capitanata da Eleonora d’Amore, la manifestazione ha il supporto della Regione Puglia, Puglia Promozione e il patrocinio del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Ugento, della Provincia di Lecce, del Parco regionale Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Il percorso - La località Ciolo con le sue pareti verticali ha caratteristiche uniche e irripetibili tanto da essere un luogo unico in Puglia per poter organizzare un evento nazionale e internazionale di corsa in montagna. Infatti solo in quel piccolo “spicchio di terra salentino” sul comune di Gagliano del Capo, sia FIDAL che WMRA hanno autorizzato ad ospitare ed organizzare manifestazioni importanti di mountain running, ricordiamo il “Mondialino” del 2017 e la tappa della Coppa del Mondo nel 2021. I percorsi costruiti per le gare prevedono salite e discese molto tecniche e impegnative, dove la concentrazione deve essere massima per muovere i giusti passi tra scale naturali, ripidi up&down, mulattiere tortuose e tratturi sdrucciolevoli.

Il tracciato di questa edizione valido per i Master dai 35 ai 90 anni sarà un circuito di 11.650 metri su due giri con partenza e arrivo dal centro storico di Gagliano del Capo e avrà un dislivello di 520 mt positivi e altrettanti 520 mt in negativo, ma con l’introduzione rispetto alle altre edizioni di 500 mt lineari di puro spettacolo sul “Sentiero delle Cipolliane”, un “single track” affascinante da poco ripristinato e letteralmente a picco sul mare. Diverso il percorso per i Cadetti e le Cadette, più focalizzato sull’”Up” e quasi tutto in salita: partiranno dal Ponte Ciolo e arriveranno al traguardo in paese, con 3.100 mt per i primi e 2.050 per le seconde.

I team - I team in gara arriveranno da tutta Italia, con le squadre veterane e i big del mountain running pronti a lottare per il tricolore. A difendere il titolo per la classifica a squadre la bresciana Atletica Paratico che nel 2022 ha conquistato gli scudetti in campo maschile e femminile, ma la competizione sarà altissima.