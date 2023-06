Sognare la maratona, ma quale scegliere in Italia nell'autunno 2023? Costi e calendario

L’insopportabile caldo di questi giorni non aiuta certo ad allenarsi, ma sognare non è vietato, programmare è invece doveroso. Sì, ma quale maratona programmare in Italia per questo autunno?

Se non ora, tra qualche settimana al massimo sarà tempo comunque di iniziare ‘la tabella’, le classiche 12 settimane per chi è già mediamente allenato, 16 settimane (circa 4 mesi) per chi è più indietro e all’asciutto di chilometri. Sarà tempo per mettere comunque chilometri in cascina, certo bisognerà essere furbi per ingannare le temperature uscendo all’alba o a tramonto inoltrato.

Di seguito il calendario maratone in Italia da poter scegliere per la stagione autunnale, con relativi costi di iscrizione. Riferendosi al calendario ufficiale della Fidal (Federazione di atletica leggera), dal 21 settembre al 21 dicembre, queste sono le 42,195km in programma. 18 maratone, di cui 5 in ottobre, 8 in novembre e le restanti 5 in dicembre.

Calendario maratona in Italia autunno 2023:

1 ottobre – 3^ Neapolis Marathon, la maratona della città di Napoli. Insieme vi saranno anche la Neapolis Half da 21,097km e la 12k non competitiva. Costo attuale maratona 50 euro.

1 ottobre – Maratona del Mugello, sarà la 49^ edizione per la maratona più antica d’Italia che si corre a Borgo San Lorenzo, sull’appennino toscano a nord di Firenze. Costo pettorale euro 33,00.

15 ottobre – Parma Marathon, quest’anno con sottotitolo ‘corri la tua storia’. Costo iscrizione ad oggi 45 euro.

22 ottobre – Venicemarathon, una delle maratone più spettacolari al mondo con il suo ‘viaggio’ sulle rive del Brenta da Stra a Riva Sette Martiri in Venezia dopo aver attraversato anche piazza San Marco. Costo iscrizione oggi euro 70,00 euro.

29 ottobre – Mythomarathon, con un testo in apertura sito che recita così: la prima e unica maratona di un territorio altrettanto unico: il Friuli Venezia Giulia. Una corsa su strada sulla tradizionale distanza di 42,195 km con una formula innovativa: 3 differenti maratone e un unico obiettivo, completarle tutte ed entrare nel Mytho. Sarai fra quelli che potranno dire: io l’ho fatto? Solo chi completerà le 3 competizioni potrà definirsi MYTHO e portare (con orgoglio) la speciale medaglia assemblata anno dopo anno al termine di ogni maratona. Costo iscrizione oggi 40 euro.

5 novembre – Catanzaro Marathon, organizzata dai ‘mangiachilometri’ del Clubsupermarathon. Una maratona piatta e velocissima dal Porto di Catanzaro verso Soverato, offrirà a tutti i partecipanti di scoprire angoli meravigliosi della costiera jonica. Costo iscrizione oggi 40 euro.

5 novembre – Torino City Marathon, la maratona della Mole Antonelliana, con partenza e arrivo in Piazza Castello, a Torino. Una corsa nella storia della città, dall’importante patrimonio culturale della prima capitale d’Italia, alle residenze sabaude, passando dai simboli di innovazione della città, la Fiat, il Lingotto, attraversando il capoluogo più verde d’Italia nel percorso tecnico più veloce d’Italia. Costo iscrizione 55 euro.

5 novembre – Lago Maggiore Marathon, per 42 spettacolari chilometri tutti a pelo d’acqua tra Arona e Verbania. ‘Corri sul percorso più panoramico d’Italia’ è il claim che da sempre accompagna questo evento piemontese. 60 euro il costo attuale d’iscrizione.

5 novembre – San Francesco Marathon ad Assisi. La prima maratona di San Francesco. 42 chilometri, tra Assisi, Spello, Cannara e tutti i luoghi legati al Poverello. Il 2023 è un appuntamento importante. Coincide con il primo dei cinque centenari che, dal 2023 al 2026, scandiranno il cammino della famiglia francescana in tutto il mondo. Costo iscrizione euro 45 euro.

12 novembre – Maratona città di Ravenna, correre in Romagna oggi ha un significato particolare, ma da sempre la maratona a Ravenna è sinonimo di arte e cultura in particolare con le proprie spettacolari medaglia a mosaico. Quest’anno vi sarà una medaglia che torna ad ispirarsi al patrimonio iconografico del mosaico bizantino mantenendo saldo il legame con la tradizione che continua a correre dal 2011 ad oggi. Costo iscrizione euro 45 euro.

19 novembre – Verona Run Marathon, quest’anno sarà sede del Campionato Italiano Fidal Assoluti e Master. Arrivo come sempre spettacolare in piazza Bra davanti all’Arena, un giro unico di un percorso rinnovato che verrà presentato a breve. Costo iscrizione attuale euro 47,50.

19 novembre – Palermo Marathon, giunta alla sua XXVIII edizione, è la gara di riferimento per i runner siciliani e non solo. Ogni anno, infatti, sempre più atleti raggiungono il capoluogo siciliano da ogni parte d’Italia e d’Europa. Senz’altro la maratona più importante del sud Italia. Costo iscrizione euro 30 euro.

26 novembre – Firenze Marathon, 39 edizioni, una delle più antiche e storiche d’Italia. E’ la seconda maratona in Italia per numeri partecipativi, una città splendida e conosciuta in tutto il mondo, grande clima internazionale con tantissima partecipazione di atleti stranieri provenienti da tutto il mondo. Unire arte, cultura, sport, a Firenze è possibile. Costo iscrizione 65 euro.

3 dicembre – Sanremo Marathon, nella città dei fiori una maratona che sta diventando sempre più importante. Così testualmente: “La sesta edizione della Sanremo Marathon ti aspetta lungo lo scenario spettacolare che dal Casinò di Sanremo si sviluppa lungo la città dei fiori e il parco costiero della Riviera dei Fiori, attraversando i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e Ospedaletti, per 42 chilometri e 195 metri interamente sulla costa del Mar Ligure”. Costo iscrizione euro 34 euro.

10 dicembre – Paestum Marathon, la maratona dei Templi, terza edizione ad Agropoli. Costo iscrizione euro 50,00.

10 dicembre – Maratona di Catania, con un percorso che ha riscosso un grosso successo, con il giro in città che ha attraversato i punti più belli e caratteristici del centro storico di Catania. Quota iscrizione di 35 euro.

10 dicembre – Maratona di Reggio Emilia, città del Tricolore. Un grande classico italiano, Reggio Emilia è da fare con un percorso affascinante tra città e campagna e il suo clima d’amicizia che c’è tra i partecipanti. Costo iscrizione euro 40 euro.

17 dicembre – Maratona di Pisa, 24esima edizione per questa città amatissima dagli stranieri con la sua Torre Pendente. Si corre tra arte, storia e natura, un percorso pianeggiate e veloce. Dopo i primi Km cittadini si attraversa il Parco Naturale di San Rossore e si approda al mare. Rientro costeggiando l’Arno, lo storico fiume, e arrivo sotto la Torre Pendente. E’ l’ultima maratona ufficiale dell’anno. Costo iscrizione euro 50 euro.