HOKA® presenta Mach X: studiata per l’allenamento, pronta per la gara

HOKA , divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta Mach X, una nuova e rivoluzionaria aggiunta alla pluripremiata linea Mach. Il modello Mach X è una scarpa da running su strada ad alto rendimento, dotata di una piastra che permette di superare i limiti e raggiungere prestazioni eccezionali in termini di velocità.

Questo modello versatile dotato di piastra è particolarmente adatto a coloro che cercano una scarpa da allenamento quotidiano che sia anche sufficientemente veloce per chi cerca standard da gara.

Rispondendo alle richieste degli atleti HOKA, che cercavano una soluzione con piastra che potesse migliorare gli allenamenti infrasettimanali e le sessioni più intense, la scarpa Mach X coniuga il comfort e le caratteristiche di supporto tipiche della linea Mach alla propulsione della piastra Pebax®. Il risultato è una scarpa scattante, che offre un'ammortizzazione estremamente elastica, un’eccezionale reattività e la durabilità necessaria per coprire distanze elevate senza conseguenze negative.

"Mach X si distingue per il fatto di essere una scarpa da allenamento ad alte prestazioni con un rimbalzo eccezionale per i runner che puntano a raggiungere la velocità dei nostri atleti migliori", ha dichiarato Colin Ingram, Vice President of Product di HOKA. "Siamo orgogliosi di poter presentare una scarpa da allenamento quotidiano morbida e reattiva. Mach X è perfetta per chi vuole partire subito alla grande, letteralmente."

Correre tutto il giorno come se fosse un giorno di gara - Messo alla prova da una serie di test meticolosi, il modello Mach X è in grado di offrire una sensazione più precisa e veloce rispetto ai modelli HOKA non dotati di piastra. La piastra di propulsione in Pebax® nell’intersuola, abbinata a composti di schiuma avanzati, fornisce il giusto equilibrio tra spinta e stabilità anche per un uso quotidiano. Il componente chiave dell’intersuola, la schiuma PEBA, offre maggiore elasticità, mentre l’intersuola inferiore, leggermente più rigida rispetto a quella di una scarpa da gara, assicura una maggiore prevedibilità. Per garantire durata e trazione, Mach X è dotata di un rivestimento esteso della suola per il massimo supporto dell’intersuola. La scarpa è dotata di una linguetta a soffietto mentre la tomaia in creel jacquard garantisce una calzata avvolgente. La leggerezza, la traspirabilità e i dettagli rendono Mach X ottimale anche per sforzi prolungati.



Disponibile al prezzo consigliato di €180, Mach X pesa 266 grammi in numero 10 da uomo e 227 grammi in numero 8 da donna, con uno stack heigh pari a 37 mm tallone 32 mm avampiede per la donna e 42 mm tallone 37 mm avampiede per l’uomo. Mach X è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati HOKA di tutto il mondo. HOKA® è uno dei marchi di scarpe e abbigliamento performance con la più rapida crescita della storia. Concepite in montagna, le scarpe HOKA offrono una combinazione senza precedenti di ammortizzazione e supporto per un’esperienza di corsa fluida e ad alte prestazioni. HOKA sviluppa costantemente l'innovazione e il design dei propri prodotti collaborando con un grande team di campioni, atleti e appassionati. Dalla linea del traguardo alla vita di ogni giorno, chi ama HOKA ne apprezza lo stile autentico e innovativo e la convinzione che l’essere umano abbia in sé il potenziale per cambiare il mondo. Con HOKA è tempo di volare!

