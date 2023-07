Correre con il caldo: meglio una corsa breve e veloce o lunga e lenta?

Secondo gli esperti di salute, è meglio optare per corse più brevi e più veloci quando la colonnina di mercurio sale. Le corse più brevi riducono al minimo il rischio di surriscaldamento o di esaurimento da calore. Queste corse più brevi e più veloci possono essere eseguite a ritmo di gara, a tempo o a ritmo costante. Riducono l'esposizione complessiva alle alte temperature e contribuiscono allo sviluppo della forma anaerobica, migliorando le prestazioni complessive della corsa. È importante notare che se si prevede di fare corse più brevi e veloci, i muscoli impiegheranno più tempo per recuperare tra una sessione e l'altra.

Correre a temperature calde presenta diverse difficoltà, tra cui una maggiore sollecitazione del sistema cardiovascolare, un'alterata termoregolazione e un elevato rischio di disidratazione. Tuttavia, ci sono modi per gestire il caldo in modo efficace. Tra questi, l'acclimatazione, l'idratazione e l'attenzione ai segnali del corpo.

Sebbene le corse più brevi e più veloci siano generalmente consigliate nella stagione calda, le corse lunghe e più lente dovrebbero comunque trovare posto nel vostro regime di allenamento in determinate condizioni. Se ci si è adattati gradualmente alla corsa in condizioni di caldo e ci si sente a proprio agio con le distanze più lunghe, è possibile incorporare occasionalmente corse lunghe e lente. Tuttavia, un'adeguata idratazione diventa ancora più importante per le corse più lunghe con il caldo. È consigliabile pianificare strategicamente i percorsi per garantire un facile accesso alle fonti d'acqua o portare con sé una bottiglia portatile.

Un consiglio utile utilizzato da molti maratoneti durante l'allenamento estivo è quello di predisporre o lasciare delle soste per l'acqua lungo il percorso previsto. Un'altra opzione è quella di eseguire brevi percorsi ad anello vicino a casa, assicurando la vicinanza alle fonti d'acqua.

Prendendo le decisioni giuste, l'esperienza della corsa estiva sarà fluida e piacevole, pur affrontando efficacemente le difficoltà poste dalle alte temperature.