Craf Maratona di Ravenna, rinnovati i percorsi

Le novità sostanziali saranno diverse, ma la prima in ordine d’apparizione sarà la partenza dal Pala de André per tutte e tre le distanze principali dell’evento. Dopo due edizioni anche la coloratissima Martini Good Morning 10K tornerà a partire con le grandi distanze rendendo il Pala de Andrè il fulcro dell’evento ravennate. Il palazzetto che ha scritto la storia dello sport ravennate accoglierà, quindi, la partenza dell’evento sportivo cardine della città, lasciando invariato l’arrivo che resterà, per tutte e tre le distanze, in via di Roma. Le novità si uniranno alle conferme perché il percorso della Craft Maratona di Ravenna toccherà nuovamente tutti gli otto monumenti dichiarati patrimonio dell’Unesco regalando momenti di autentica bellezza per gli occhi e per il cuore dei partecipanti.

Per quando riguarda le distanze della Craft Maratona di Ravenna e della Mezza Maratona i runners, dopo la partenza, percorreranno tutta la zona della Darsena di Città da entrambi i lati ammirando la nuovissima passerella in legno che costeggia il Candiano per poi proseguire verso un’altra grande novità del percorso, il passaggio dal quartiere di San Giuseppe attraverso via Chiavica Romea. Successivamente, si entrerà dentro il parco di Teodorico toccando, così, il primo monumento patrimonio dell’Unesco, il Mausoleo di Teodorico. Proseguendo nel percorso, i runners attraverseranno le meravigliose vie del centro storico accolti dal calore dei cittadini ravennati e dai siti artistici nascosti nel centro della città. Dopodiché, le due distanze si divideranno alla rotonda Gran Bretagna, i partecipanti alla Mezza Maratona non proseguiranno verso Classe, ma torneranno indietro correndo verso il calore di via di Roma mantenendo un percorso strettamente cittadino diversificandolo dalle passate edizioni. I maratoneti, invece, si dirigeranno verso l’Ape della casula di Sant’Apollinare passando per la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, monumento che ha ispirato la medaglia di questa edizione. Successivamente, i partecipanti della Craft Maratona di Ravenna si dirigeranno verso il mare, più precisamente verso Punta Marina, senza però arrivare a toccarla: infatti, il nuovo percorso farà ritorno verso il traguardo all’altezza di Punta Ravenna, tagliando di ben 8km il velocissimo, ma infinito e non tanto amato rettilineo da corrersi in solitaria in un momento tecnicamente complicato per i maratoneti. Per concludere, i runners si dirigeranno verso l’emozionante arrivo in via di Roma che concluderà una grande esperienza sportiva densa di un significato storico, artistico e culturale che solo la città di Ravenna puó offrire.