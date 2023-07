Why – Run Milano presenta On Cloudboom Echo 3, la scarpa da personal best

MILANO – Cuore, passione, qualità, non solo un negozio, ma tanti servizi per i runner, questa la mission di Why Run Milano di corso Sempione, una vera e propria casa del running che ha ospitato in esclusiva italiana la presentazione dell’ultimo riassortimento di On, la Cloudboom Echo 3, calzatura pensata per abbattere in tutta comodità i personal best nelle competizioni su strada.

CLOUDBOOM ECHO 3 - Cloudboom Echo 3 è stata creata utilizzando le indicazioni fornite dagli atleti per ridurre l'impatto e la perdita di energia quando si ha bisogno di andare al massimo. La tecnologia CloudTec® e la nuova Helion™ HF hyperfoam si fondono per garantire protezione durante gli impatti allo stesso tempo con ritorno di energia, e, insieme alla tecnologia Speedboard® in carbonio, garantiscono il risultato più veloce di sempre.

Da una indagine, è emerso che i runner amatoriali verificano con quali calzature gli atleti professionisti abbiano corso i loro risultati migliori, dimostrando che le scarpe sono un argomento in cui riporre grande fiducia quando si guarda al risultato. Negli ultimi tempi, i runner amatoriali hanno avuto modo di vedere ai piedi di tanti atleti le On CBE 3, un prodotto leggendario, ora con disponibilità limitata, che ha aiutato forti atleti professionisti ad abbattere i propri personal best.

La Cloudboom Echo 3, la scarpa più utilizzata dagli atleti di On, racchiude i feedback degli atleti d'élite e l'innovazione dal Lab. È stata sviluppata con gli atleti dell'On Athletics Club e testata e provata in gare di rilevanza mondiale. Costruita per la velocità: progettata con le esclusive tecnologie CloudTec® di On, l'Helion HF (Hyper Foam) e Speedboard® in carbonio a forma di rocker, la scarpa combina la protezione dagli impatti con un ritorno di energia straordinario; leggerezza: gioca un ruolo importante il giorno della gara, la Cloudboom Echo 3 pesa solo 215 g, la tomaia in un unico pezzo, sottile e traspirante, rende la scarpa leggera e veloce; calzata specifica per la gara: il comfort sul tallone e sul collo del piede, dove è necessario, e le applicazioni intelligenti in silicone sulla soletta e sui lacci garantiscono una calzata perfetta all'interno della scarpa.