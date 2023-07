Eliud Kipchoge torna a Berlin Marathon a settembre: sarà nuovo record del mondo?

BERLINO - Il miglior maratoneta di tutti i tempi torna a correre la BMW BERLIN-MARATHON: Eliud Kipchoge ha raggiunto un accordo con gli organizzatori per gareggiare nella corsa su strada più spettacolare della Germania. La 38enne superstar keniota correrà la Bmw Berlin-Marathon per la sesta volta. Il due volte campione olimpico della maratona dai suoi trionfi, con tanto di medaglia d’oro a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021, ha già stabilito due record mondiali su questo percorso veloce, correndo in 2:01:39 nel 2018 ed esibendosi ancora più velocemente l'anno scorso per togliere esattamente mezzo minuto da quel tempo con 2:01 :09. Ha in totale vinto quattro volte: 2015, 2017, 2018 e l’edizione da record 2022.

Entrambi i vincitori dello scorso anno saranno sulla linea di partenza per difendere i loro titoli il 24 settembre. L'etiope Tigist Assefa, che ha migliorato il record del percorso femminile con un sensazionale record di 2:15:37, tornerà anche alla gara di Berlino che fa parte della Abbott World Marathon Majors Series.

Un anno prima dei Giochi Olimpici di Parigi, dove Eliud Kipchoge vorrebbe così tanto diventare il primo corridore della storia a vincere tre medaglie d'oro alla maratona olimpica, questo atleta eccezionale si concentrerà sul ristabilire il suo strapotere a Berlino. La sua apparente infallibilità ha vacillato poiché ha subito una rara perdita di forma finendo sesto alla maratona di Boston con 2:09:23 ad aprile, la sua maratona più lenta di sempre in 20 disputate. Ciò era in netto contrasto con il 2019, quando ha infranto la barriera delle due ore per la distanza a Vienna con 1:59:40.2, sebbene l'evento non fosse conforme agli standard della competizione per essere considerato un record mondiale.

“Sulla mia strada per i Giochi Olimpici di Parigi, mi piace tornare alla Maratona di Berlino, poiché per me questa è la preparazione perfetta. Ho dei bei ricordi lì e non vedo l'ora di correre di nuovo per le strade di Berlino, insieme alle migliaia di corridori che si uniranno", ha dichiarato Eliud Kipchoge. La vittoria a Berlino quest'anno lo renderebbe il vincitore record indiscusso del titolo maschile. Al momento è a pari merito con un'altra leggenda della corsa, Haile Gebrselassie dell'Etiopia, con quattro vittorie a testa. Tra i suoi rivali ci sarà il connazionale keniota di Eliud Kipchoge, Amos Kipruto.

Quest'ultimo ha vinto la Maratona di Londra lo scorso anno e possiede un record personale di alta qualità di 2:03:13. Kipruto ha già gareggiato contro di lui in precedenza a Berlino, finendo secondo nella corsa al record mondiale di Kipchoge con 2:06:23 nel 2018.

Anche Tigist Assefa ha fatto notizia un anno fa nella BMW BERLIN-MARATHON quando l'etiope ha migliorato il suo record personale con un incredibile margine di quasi 20 minuti, portandolo da 2:34:01 a 2:15:37. Questa prestazione eccezionale ha portato Assefa al terzo posto più veloce nella lista di tutti i tempi per la maratona femminile in quel momento. La sua priorità sul percorso veloce di Berlino sarà produrre un'altra prestazione di innegabile qualità di livello mondiale e garantire la qualificazione per la maratona olimpica di Parigi nel 2024.

In Sheila Chepkirui troverà una delle principali contendenti e una delle stelle in rapida ascesa tra le maratonete del Kenya. Ha concluso a Londra questa primavera con un eccezionale quarto posto in un campo di grande qualità, ottenendo un record personale di 2:18:51. Chepkirui dovrebbe avere bei ricordi di Berlino, avendo vinto la Generali Berlin Half Marathon nonostante le temperature gelide in un record di 65:02 nel 2022. Dovrà alzare ulteriormente il livello, tuttavia, se vuole conquistare un posto tra le tre donne keniote da selezionare per la maratona olimpica.