Valmalenco Ultra Distance Trail, numeri record e tante novità

Valmalenco Ultra Distance Trail, si avvicina a grandi passi una 6ª edizione da record. Ieri sera, a chiusura iscrizioni, il comitato organizzatore ha infatti assegnato 600 pettorali da 10 nazioni, facendo registrare una percentuale di crescita del 25% rispetto al 2022. Sold out la 90 km, con 250 iscritti, oltre 300 sulla 35 km, e 48 i partecipanti alla staffetta.



A questi numeri si andranno ad aggiungere i giovani runner della Mini VUT che lo scorso anno erano più di 300: «Siamo davvero soddisfatti considerando che la “long distance” all’ombra del Pizzo Bernina, per la tecnicità che la contraddistingue, non ha le caratteristiche per fare grandi numeri – ha esordito Fabio Cometti, responsabile del comitato organizzatore -. Le presenze fatte registrare andranno a dare il giusto risalto a un evento unico nel suo genere, disegnato sull’Alta Via, che valorizza il territorio della Valmalenco». Tra le novità 2023, da non perdere il concerto in partenza: «Tra i punti di forza della VUT vi è un pubblico particolarmente numeroso e caloroso. Per allietare supporter e tutti coloro che saliranno a Chiesa per lo start abbiamo pensato a un concerto che proseguirà anche dopo il via».



Se le giornate da segnarsi in agenda sono quelle di venerdì 28 e sabato 29 luglio, le distanze previste sono la classica 90km (6000 m D+) affrontabile anche nella formula a staffetta di 3 elementi e una 35 km (2700 m D+) dove le migliorie apportate nella parte iniziale saranno sicuramente apprezzate.