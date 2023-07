Dall'Oregon al Meht, i due findanzati vincono la Brutal 103k sul Monte Rosa

MACUGNAGA - Si è conclusa la V edizione del MEHT, un evento di livello internazionale che si riconferma una delle più amate gare di trail running nel panorama italiano. Un’edizione cominciata sabato 29 Luglio con una bella giornata di sole e la parete Est del Monte Rosa in tutta la sua maestosità. Le cose si sono complicate in serata per il maltempo, ma tutto è stato gestito nella massima sicurezza grazie alla sinergica collaborazione tra il team di Sport Pro-Motion e il gruppo del Soccorso Alpino di Macugnaga.



“Abbiamo dovuto preventivamente tagliare parte del percorso della 38K, 60K e 103K verso il lago di Mattmark in Svizzera per un totale di 10 km in modo da evitare un grosso temporale. Un’altra cella temporalesca, anche se più contenuta, è arrivata la sera portandoci a sospendere momentaneamente la gara in attesa che passasse il maltempo. Abbiamo poi dovuto tagliare il tratto di percorso della 103K che scende da Passo Tignaga verso la base vita poiché il terreno bagnato risultava troppo scivoloso. Gli atleti hanno apprezzato molto le nostre scelte legate alla sicurezza e siamo felici che i percorsi siano stati apprezzati da tutti” - Paolo Ottone, Presidente Sport Pro-Motion ASD.



Correre sotto la Est del Rosa regala sempre grandi emozioni e conquista chi ha la fortuna di ritrovarsi in questi luoghi meravigliosi per la prima volta. Primi tra tutti per la BRUTAL 103K la coppia di americani provenienti dall’Oregon che ha conquistato i gradini più alti del podio: Zach Viollet ( 14h 53m) e la compagna Kaitlin Allen ( 17h 33m) arrivata al traguardo sotto la pioggia.