Quali saranno le 4 maratone TOP in Italia nel 2024?

Ci sono gare e gare. In Italia le gare sono tutte o quasi tutte belle, merito in primis della capacità degli organizzatori italiani che sono assolutamente di altissimo livello, grandi professionisti, considerando anche gli immensi problemi burocratici-politici nonchè economici da risolvere per dare il via ad un evento. Problemi che spesso gli organizzatori esteri non hanno, supportati da politiche molto più devote allo sport e mezzi economici più importanti.

Inoltre le gare italiane, nello specifico di questo articolo, le maratone, sono decisamente 'belle' perchè aiutate dagli immensi valori artistici, culturali, storici presenti in qualsiasi nostra città, da nord al centro o al sud c'è sempre un motivo per correre con il naso all'insù e guardare le bellezze del posto. Poche città al mondo possono reggere il confronto con quelle italiane, questo è un dato di fatto.

Fidal da ormai qualche anno classifica le corse su strada in Gold-Silver-Bronze a seconda che rispondano a determinati standard qualitativi.

Le maratone TOP in Italia, ossia quelle GOLD, sono solo 4 rispetto alle circa 60 che sono in programma tutto l'anno in tutto lo stivale. Una vera classe elitaria, insieme fanno quasi 35mila partecipanti, almeno il 50% provenienti dall'estero, e sono Run Rome The Marathon, ovvero la maratona di Roma, Firenze Marathon, Venice Marathon e Milano Marathon.

Eventi dove Corriere dello Sport - Stadio e Tuttosport sono media partner ufficiali di Roma, Venezia e Firenze. Inoltre Corriere dello Sport - Stadio insieme a Infront Italy, Italia Marathon Club Asd e Atielle è organizzatore della Run Rome The Marathon.

17 Marzo 2024 - Run Rome The Marathon - La più grande e partecipata maratona italiana, nonchè una delle prime 20 nel mondo, non poteva che essere la maratona di Roma. Il percorso attraversa tutta la città di quà e di là del Tevere con partenza e arrivo al Colosseo-Fori Imperiali e passaggi stupendi uno su tutti in piazza San Pietro al Vaticano. Correre a Roma vuol dire vivere grandi emozioni, anche prima del via come è accaduto in questo 2023: Inno Nazionale e il Nessun Dorma cantato dal vivo dal Tenore con tanto di smoking e poi pochi secondi prima dello start sono passate sui maratoneti schierati in partenza le Frecce Tricolore. Partire con le lacrime e il cuore in gola per la forte emozione, i brividi lungo la schiena, questa è la partenza a Roma.

7 Aprile 2024 - Milano Marathon è la maratona più veloce d'Italia con il suo motto 'Run Fast Live Cool', attraversa ovviamente tutta la città che notoriamente piatta rende possibile grandi crono. Nel 2019 Titus Ekiru ha vinto correndo in 2h02'57", uno dei crono più veloci al mondo di quell'anno, mentre al femminile Hiwot Gebrekidan si è affermata correndo in 2h19'35", entrambi i due crono record di sempre sul territorio italiano.

27 Ottobre 2024 - Venice Marathon è una delle maratone più speciali del mondo, con gli ultimi 5-6km che si corrono laddove le strade non esistono nel centro storico di Venezia. Una vera sfida per gli organizzatori che sono di altissimo profilo professionale, compreso il costruire un ponte lungo 150 metri che attraversi il Canal Grande. Splendido, vale la pena correrla anche solo per questo, il passaggio al 41km nella maestosa piazza San Marco. Venicemarathon parte da Stra, percorre tutta le riviera del Brenta, attraversa Mestre, fa il ponte della Libertà verso Venezia e giunge a Riva Sette Martiri dopo piazza San Marco e prima dei giardini della Biennale.

24 Novembre 2024 - Firenze Marathon è una delle maratone più antiche d'Italia, un grande classico, nel 2024 festeggerà il prestigioso traguardo delle 40 edizioni. Si parte e si arriva in centro, a Piazza Duomo, si passa su Ponte Vecchio e in piazza della Signoria, si transita sui Lungarni e in tanti luoghi che il mondo invidia a Firenze. Un viaggio a Firenze magari con tutta la famiglia è un tuffo nella storia e nel buon cibo magari con un pieno di proteine con una 'fiorentina' nelle tante trattorie in città.