Wizz Air Venicemarathon, l'esempio di tabella del coach Paci per scendere sotto le 3 ore

“La maratona di Venezia è una bellissima maratona, forse una delle più belle del mondo. E’ di “TIPO B”, si corre partendo da Stra e arrivando a Venezia”.

Che cosa vuol dire “Maratona di tipo B”?

“Ci sono delle regole per la classificazione delle maratone. Sinteticamente, le maratone di Tipo A sono quelle in cui il luogo di partenza e il luogo di arrivo coincidono o sono molto vicini tra loro. La maratona di Venezia parte da un punto e arriva a un altro punto (molto distante dal primo). Ecco perché appartiene al gruppo B”.

I suoi ragazzi si stanno già preparando per questa maratona?

“Sì, assolutamente. Attualmente ci troviamo nella 7^ settimana di 16, quella del secondo dei 4 lunghi pre maratona”.

Ci fa vedere la tabella di questa settimana di uno dei suoi atleti? Giusto per farci un'idea…

La tabella che segue è quella di una ragazza che deve scendere sotto le tre ore in maratona.

Martedì 15 agosto, RaP (Ripetute alla Paci) 1.600 + 1.500 + 1.400 + 1.300 + 1.200 + 1.100 + 1.000 @4’05” con recupero (tra le ripetute) di 400 metri @4'30".

Mercoledì 16 agosto, 15 km @4'12” (presunto ritmo maratona)

Venerdì 18 agosto, 6 x 2.000 @4'00” (12”/km più lento del presunto ritmo maratona) con recupero passivo di 2'00”.

Domenica 20 agosto, RaP lunghe. In questo caso si tratta di 29 km corsi (senza pause) alternando un passo più veloce del Ritmo Maratona a un passo più facile, finalizzato al recupero.

7 km @4'03" + 1 Km @4'30"

6 km @4'03" + 1 Km @4'30"

5 km @4'03" + 1 Km @4'30"

4 km @4'03" + 1 Km @4'30"

3 km @4'03”

I prossimi lunghi (quelli della 10^ e della 13^ settimana) di questa atleta saranno rispettivamente di 33 e 36 km.

Ci tengo a precisare che “non esistono due atleti che hanno la stessa tabella di allenamento”, perché “non esistono due atleti perfettamente uguali”. Quindi, la presente settimana di allenamento deve essere concepita come un “modus operandi”, non come la tabella che chiunque può svolgere senza sapere se gli sarà utile o addirittura dannosa.

Ha qualche consiglio da darci riguardo alla Venicemarathon?

"Sì. Consiglio di alloggiare a Stra, invece che a Venezia, naturalmente ci sono i pro e i contro".

Quali sono i pro?

"Alloggiando a Stra si evita il trasferimento iniziale fino al luogo della partenza. Stare in piedi su un autobus e dovervi tenere ai maniglioni non è un aiuto né per i piedi né per i quadricipiti".

E i contro?

"Stra è un paesino piccolo. Per questo motivo è consigliabile prenotare i ristoranti per poter essere sicuri di potervi rifocillare post gara (Solitamente i ristoranti di Stra sono chiusi la domenica) e il ritorno a Stra sarà più lungo e difficoltoso".

Ci racconta una sua esperienza alla maratona di Venezia?

"Attenzione! L'esito della maratona sarà fortemente influenzato dalle condizioni atmosferiche. Cinque anni fa, dopo aver avuto un fortissimo vento contro per quasi tutto il percorso...mi sono ritrovato a percorrere gli ultimi 4 km della gara con l'acqua alle ginocchia. Naturalmente vi auguro una giornata fresca, asciutta e senza vento".

Buone corse a tutti!

sp@salvatorepaci.com – www.scuderiapaci.com