Call for Pacer per Run Rome The Marathon: candidature fino al 31 agosto

ROMA - C’è chi nella propria vita ha corso decine o centinaia di maratone e tra questi ci sono maratoneti davvero speciali che hanno corso come ‘pacer’, ovvero mettendosi a disposizione degli altri, dando in corsa serenità, ritmo giusto, consigli e tanta tanta forza.

Run Rome The Marathon, la più grande maratona italiana e tra le più famose del mondo sta reclutando in questo caldo agosto la squadra dei Pacer che dovranno essere al via il prossimo 17 marzo 2024.

Una vera e propria selezione di persone effettuata per il quarto anno dalla conosciutissima runner capitolina Federica Romano che in queste settimane grazie all’iniziativa di successo Call For Pacer 2024 si è vista arrivare circa mille curricula di runner, settecento dei quali provenienti dall’estero. Normale che sia così, l’iniziativa è stata pubblicizzata sui social ufficiali di Run Rome The Marathon, evento dal forte carattere internazionale, basti pensare che solo nell’ultima edizione del marzo 2023 sono stati il 60% i partecipanti provenienti da oltre 100 nazioni del mondo.

A parlarne è la stessa Federica Romano’: “Call for Pacer è rivolta a tutti coloro che nella loro storia di maratoneti hanno maturato un’esperienza significativa come Pacer in importanti maratone. L’invito è esclusivamente per chi ha queste caratteristiche, in tal caso è necessario completare il form sul sito della maratona e candidarsi così ufficialmente. Solo così si potrà coronare il sogno di essere pacer ufficiale della Run Rome The Marathon.

A cosa è dovuto questo successo? "Il successo di oltre mille candidature ricevute è anche merito di questa edizione 2023 dove i tanti pacer in gara hanno fatto un gran lavoro sia prima che durante che dopo, riportando nei loro Paesi la loro positiva esperienza,così come sui loro social, rendendo il tutto molto virale. Inoltre tanti nostri pacer italiani sono stati invitati in decine di maratone estere ampliando così amicizie e diffondendo comunque tutto il bello di Run Rome The Marathon”.