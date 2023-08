Domenica il LovereTRI 2023 FollowYourPassion: tutti i favoriti alla vittoria

LOVERE – C’è il lago e poi ci sono strade che si inerpicano per le montagne circostanti e costeggiano l’acqua del bacino lacustre facendosi largo tra rocce e orridi regalando panorami mozzafiato. Il LovereTRI deve tanto al suo percorso, messo a punto da FollowYourPassion, che come da tradizione guarda a far “divertire” testa e muscoli dei triatleti, facendoli gareggiare allo stesso tempo in piena sicurezza, grazie anche alla completa chiusura al traffico dei tracciati delle singole frazioni.

L’appuntamento con l’evento bergamasco LovereTRI è ormai alle porte: si correrà domenica 27 agosto, con al via oltre 500 atleti e, novità di quest’anno, i partecipanti potranno scegliere tra due distanze: la media, quella storica della manifestazione che per sei anni (dal 2015 fino al 2019 e poi nel 2021) ha assegnato i titoli italiani assoluti e di categoria e che, in termini di chilometri, recita 1,9 km di nuoto, 85 km di ciclismo e 20.3 km di corsa, e la 37.2, una distanza atipica che porterà i triatleti a coprire 900 metri di nuoto, 30 km di ciclismo e 6,3 km di corsa. Una distanza capace di richiamare numerosi appassionati della triplice disciplina che, dopo essersi testati sullo sprint, ora sono in cerca di una nuova sfida, un po’ più lunga, e magari trampolino di lancio verso le competizioni di triathlon olimpico e medio.

I FAVORITI ALLA VITTORIA NEL MEDIO – Tornerà a Lovere Alessandro Degasperi, che proprio sulle rive del lago d’Iseo aveva vestito la maglia tricolore di triathlon medio nel 2021. Nel palmares del portacolori del Doloteam, tra i protagonisti indiscussi della storia del triathlon in Italia e non solo, spiccano le vittorie, nel 2015 e 2018, all’IRONMAN Lanzarote, la gara del famoso circuito internazionale soprannominata “El mas duro” per l’alto grado di difficoltà del percorso, e la due top 20 nell’IRONMAN World Championship, la gara “mito” di Kona – Hawaii nel 2016 e nel 2018. Degasperi troverà al via Massimo Cigana, suo avversario in numerose sfide su diverse distanze. L’atleta del Maniro Triathlon è il nome da tenere sotto osservazione soprattutto nella frazione sui pedali, dati i molti anni nel ciclismo professionistico, durante i quali è stato anche il gregario di Marco Pantani. Non starà certo a guardare Luca Ronchi (Overcome Team), che a Lovere è quasi di casa, abitando a Cividate Camuno, in bassa Valle Camonica e che cercherà proprio domenica di firmare il suo primo importante successo dopo essere diventato professionista all’inizio di questa stagione agonistica. Hanno tutte le carte in regola per centrare il podio anche Lorenzo Delco, svizzero di Mendrisio, vincitore dell’Aronamen 2023 a fine luglio e sesto classificato nel LovereTRI 2022 (distanza media), e Davide Rossetti (Lykos Triathlon Team), che può vantare diversi podi di categoria in gare di lunga distanza e la presenza al Mondiale IRONMAN nel 2016. E ancora, da seguire con attenzione, il giovane Riccardo Pavone, classe 2002, portacolori del Magma Team, che si è fatto già notare in diverse competizioni italiane. In campo femminile, i tre nomi più quotati sono quelli di Lilli Gelmini (ASD Revelo), che dopo essere stata assoluta protagonista di molti triathlon su distanza corta aumenta chilometri e ambizioni, di Valentina D’Angeli (Doloteam), prima classificata nella distanza del medio di ChiaTRI 2023 e nell’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna a Cervia nel 2021, ed Elisabetta Stocco (Buonconsiglio Nuoto), campionessa italiana di categoria di triathlon olimpico 2023.

ORARI E PERCORSI – A inaugurare il LovereTRI 2023 saranno i triatleti della distanza media, che partiranno alle 7:45, mentre il 37.2 vedrà il via alle 8:30, entrambi dal Porto Turistico di Lovere e sul medesimo percorso. Dopo il nuoto nelle acque del Lago di Iseo, i triatleti pedaleranno e correranno nei dintorni della splendida cittadina bergamasca. In bicicletta affronteranno 1.263 m di dislivello (85 km e tre giri) nel medio e 450 m (30 km e 1 giro) nel 37.2. Suggestivo il percorso a piedi, dove i triatleti si troveranno a correre tra le rocce delle montagne e l’acqua del lago. I partecipanti del medio dovranno percorrerlo per quattro giri, quelli del 37.2 per uno. VITTORIA DOPPIA – Il LovereTRI è la terza tappa del Circuito Triathlon Series di FollowYourPassion. Sarà il PeschieraTRI, nel week end del 7-8 ottobre a chiudere l’edizione 2023, dopo il primo appuntamento con il ChiaTRI, ad aprile, e il secondo con il MilanoTRI, a maggio. I vincitori di ogni prova del challenge si aggiudicheranno anche il pettorale per il ChiaTRI 2024. In caso di più gare, verranno premiati i primi sulla distanza più lunga. A Lovere i fortunati saranno i più veloci nel medio. MONTEPREMI SPECIALE PER LE SQUADRE – Alé, brand di abbigliamento ciclistico e per il triathlon, anche quest’anno firma il montepremi dedicato alle squadre che partecipano al Circuito Triathlon Series. La classifica tiene conto della somma degli iscritti totali nelle 4 gare del Circuito Triathlon Series (ChiaTRI, MilanoTRI, LovereTRI e PeschieraTRI). Dopo i primi due eventi, quello di Chia e di Milano, la prima posizione spetta al CNM Triathlon Milano, seguito dal CUS Pro Patria Milano Triathlon e dal Triathlon Team Brianza. Lovere potrebbe rivoluzionare carte e graduatoria. In occasione della gara di Peschiera del Garda saranno premiate le tre squadre che avranno schierato sulla linea di partenza più atleti.

