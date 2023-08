2^ Compressport Venice Lido Beach Trail: - 1 mese al via!

Venezia - Inizia il countdown con l’appuntamento del ‘trail on the beach’ targato Venicemarathon e titolato quest’anno dal prestigioso brand ‘Compressport’, in programma al Lido di Venezia domenica 24 settembre: manifestazione che chiuderà in bellezza la stagione estiva dei trail e che, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, richiamerà specialisti di gare off-road dall’Italia e dall’estero.