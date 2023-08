Eterno Meucci: entra nella Top 10 ai mondiali. Chiappinelli ok, Faniel ko

“Nella mia testa avevo una gara così - le parole del pisano Meucci (Esercito), 38 anni da compiere a ottobre - Se avessi avuto un po’ più coraggio dal 25esimo al 30esimo chilometro, mi avrebbe aiutato. Al 25esimo ho saltato il rifornimento, mi sono innervosito, ma l’esperienza mi ha insegnato a stare calmo e respirare. Nel finale ho dato tutto quello che avevo e forse anche di più. Sì, era una giornata calda, ma non come a Doha o a Pechino, sono riuscito a gestirla perché ho ritrovato sensazioni già vissute. Faccio i complimenti a Yoghi”.

“Al 25esimo mi sentivo ancora molto bene - racconta il 26enne senese Chiappinelli (Carabinieri) - è per questo che ho provato a fare uno ‘strappino’ andando in testa alla maratona, volevo provare a scremare il gruppo perché eravamo in tanti. Fino al 35esimo sono rimasto con i migliori, poi mi sono staccato ma ho provato a recuperare posizioni. Tutto procedeva come immaginato fin quando non ho preso la cosiddetta ‘mina’: è stato brutto, ma incasso e porto a casa. Avevo fatto un bell’esordio a febbraio, invece la giornata di oggi mi ha insegnato che bisogna rispettare la maratona: tutta esperienza, la prossima volta punto a fare meglio”.

1

2943

UGA



Victor KIPLANGAT



2:08:53

2

2485

ISR



Maru TEFERI



2:09:12 SB

3

2272

ETH



Leul GEBRESILASE



2:09:19

4

2647

LES



Tebello RAMAKONGOANA



2:09:57 PB

5

2945

UGA



Stephen KISSA



2:10:22

6

2279

ETH



Milkesa MENGESHA



2:10:43

7

2301

FRA



Hassan CHAHDI



2:10:45 SB

8

2618

KEN



Titus KIPRUTO



2:10:47

9

2844

RWA



John HAKIZIMANA



2:10:50

10

2508

ITA



Daniele MEUCCI



2:11:06 SB

11

2494

ITA



Yohanes CHIAPPINELLI



2:11:12

12

2599

JPN



Ichitaka YAMASHITA



2:11:19

13

3022

USA



Zach PANNING



2:11:21 SB

14

2616

KEN



Timothy KIPLAGAT



2:11:25

15

2395

GER



Haftom WELDAY



2:11:25

16

3052

ZIM



Isaac MPOFU



2:11:33 SB

17

2274

ETH



Tsegaye GETACHEW



2:11:56

18

2307

FRA



Mehdi FRÈRE



2:11:59

19

2149

CAN



Rory LINKLETTER



2:12:16 SB

20

2483

ISR



Haimro ALAME



2:12:32