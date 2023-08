L’oro olimpico e mondiale Massimo Stano sulle strade della Ecomaratona del Chianti Classico

THE WALKING STANO – VIENI A MARCIARE CON ME – Nata da un’idea di Massimo Stano, per promuovere nei giovani la disciplina della marcia, “The Walking Stano – Vieni a marciare con me” prevede tre appuntamenti, domenica 8 ottobre a Treviso, sabato 14 ottobre a Castelnuovo Berardenga e domenica 29 ottobre a Palo del Colle. Le strade del Chianti con i suoi panorami mozzafiato saranno teatro di questo straordinario evento che vedrà un numero massimo di 400 partecipanti unirsi al plurimedagliato campione su un semplice percorso di 6 km .

L’evento, organizzato in collaborazione con il partner tecnico Diadora, si svolgerà alle 15 di sabato 14 ottobre permettendo così, anche a quanti sono iscritti agli eventi della domenica, di poter partecipare e indossare la t-shirt tecnica Diadora personalizzata in funzione di questo evento. La marcia di Stano è anche un’occasione per marciare insieme verso l’orizzonte salute, parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, a sostegno della ricerca. Massimo Stano presenzierà insieme a Fulvio Massini al convegno tecnico che si terrà come consuetudine sabato pomeriggio a Castelnuovo Berardenga. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 400 iscritti.

GLI ALTRI EVENTI - Quattro le distanze competitive sulle quali atleti con diverse caratteristiche e gradi di preparazione potranno cimentarsi. La festa comincia venerdì 13 ottobre quando il centro storico di Castelnuovo Berardenga farà da cornice alle emozioni della staffetta 3x1.500m. Sabato 14 ottobre si svolgeranno gli eventi Emozioni Chianti Classico “La Storia” e “La Tradizione”, dolci passeggiate nelle incredibili sfumature dei paesaggi del Chianti, alla scoperta delle cantine e dei sapori eno-gastronomici del territorio del Chianti Classico. Sabato alle 15.00 ci sarà la partenza di “The walking Stano” mentre nel tardo pomeriggio lo spazio sarà dedicato al convegno tecnico con Fulvio Massini. Domenica 15 ottobre il via alle gare competitive: EcoMaratona del Chianti Classico 42Km/1.0500D+, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km/490D+ e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km/350D+. A chiudere le partenze saranno le EcoPasseggiate 6, 13 e 19 km, manifestazioni non competitiva a passo libero e tecnicamente poco impegnative.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni a tutti glie eventi sono aperte sul sito. Le iscrizioni all’evento Emozioni Chianti Classico sono aperte sul sito dove è possibile scaricare la scheda di iscrizione. Gli eventi hanno capienza limitata, attenzione al numero massimo di iscritti.