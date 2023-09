Giulio III: Giulio Molinari si conferma imperatore di ICON Livigno Xtreme Triathlon

Un’avventura lunga un giorno, capace di mettere l’uomo a diretto contatto con i propri limiti fisici e mentali, restituendo così agli spettatori la potenza narrativa di una storia da tramandare. Una storia che trascende il racconto dei soli vincitori e che celebra invece la resilienza e la capacità di soffrire di ognuno dei partecipanti, dal primo all’ultimo, premiandone la volontà di affrontare l’ignoto in tutta la sua forza. Un’esperienza collettiva che aiuta a mettere in prospettiva il valore di questa gara e della fatica di tutti coloro che hanno saputo portarla a termine, come espresso anche dalle parole dello stesso Molinari: “Penso che la rampa finale sia il perfetto riassunto di questo percorso, con tutta la sua durezza ed epicità. È stata una delle edizioni più difficili da quando partecipo ad ICON: e l’applauso va a tutti i finisher, perché arrivare in fondo, oggi, era davvero un’impresa”. Finisher che sono stati soltanto 94 sui 260 atleti iscritti alla gara, a testimonianza delle parole del vincitore. Tra di loro, anche Mateo Bormolini, livignasco DOC: un ulteriore motivo di orgoglio per gli abitanti del Piccolo Tibet.

Per Molinari, una gara condotta dal primo all’ultimo metro e resa davvero indimenticabile dalla generosità di una natura cruda e incontaminata che, in questo 2023, ha voluto superarsi, offrendo a tutti i partecipanti sia una sfida ai limiti dell’umano che una cornice da sogno. A partire, proprio, dalla prima frazione, quella a nuoto, dove le temperature rigidissime, con l’acqua sotto i 13 gradi, ben più fredda che in passato, ha obbligato gli atleti ad uno sforzo senza precedenti. Una durezza, però, bilanciata da un palcoscenico mozzafiato, come ricordato dallo stesso Molinari al traguardo: “La frazione a nuoto è la più spettacolare della gara, senti proprio la forza della natura che ti batte dentro, che ti stringe. Oggi abbiamo avuto la fortuna di nuotare sotto una splendida luna, è stata la ciliegina sulla torta. D'altra parte, è stata una frazione molto impegnativa, anche a causa della temperatura dell’acqua: la più fredda da quando partecipo. Come descriverla? Un’alba indimenticabile.”