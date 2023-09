Si è svolta la Corsa del Ricordo ricordare la tragedia delle foibe e l’esodo Giuliano/Dalmata

Giornata da circoletto rosso per la Corsa del Ricordo che nella mattinata di oggi ha visto sparare lo start in due location che rappresentano il nord e il sud della Penisola. La manifestazione organizzata da Asi, con il contributo di ANVGD, ha avuto come teatro Milano e Catania, dove l’entusiasmo e la voglia di ricordare sportivamente la tragedia delle foibe e l’esodo Giuliano/Dalmata, non sono certo mancati. Prossimi appuntamenti con la Corsa del Ricordo domenica 24 settembre a Novara e San Felice Circeo.

MILANO- L’appuntamento nel suggestivo Parco delle Cave Milano dove grazie ad Asi Comitato Regionale Lombardia e TopTraining che hanno curato l’organizzazione locale, tutto è stato predisposto nei minimi dettagli. Determinante il contributo del Municipio 7 ha risolto in tempi da record i problemi dovuti al maltempo rimuovendo a tempo di record gli alberi caduti sul percorso nei giorni scorsi.

Lo start 09.30 con oltre 200 atleti sotto l’arco di partenza che hanno potuto correre nello splendido percorso all’interno del bosco e ai quattro laghi intorno ai quali è stato disegnato il percorso di 10 km per gli atleti della gara competitiva e di 5 per la prova amatoriale aperta a tutti.

A vincere la gara maschile Michele Belluschi, atleta della Grottini Team Recanati che ha completato il percorso i 32'53 precedendo Davide Vitali ( Polisportiva San Daniele) con un distacco di circa 2 minuti dal primo. Terzo posto per Francesco Brioschi (Cus Pro Patria Milano) che ha chiuso in 36’ 09.

Nella gara femminile, la Corsa dl Ricordo For Woman realizzata anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicata a Norma Cossetto, la studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, trucidata dai partigiani, a trionfare è stata Elvira Marchianò, classe ’85, della Milano Atletica con il tempo di 46’54” secondi. Secondo posto per Roberta Lonati della Cus Pro Patria Milano in 50’ 51” terza piazza per Cristina Ranieri dell’Alzaia Naviglio Runners in 57’ 55”.

CATANIA- Battesimo con successo della Corsa del Ricordo che oggi ha festosamente popolato le vie del centro storico della città etnea. Appuntamento in Piazza dell’Università dove i runners si sono cimentati nella gara organizzata dall’Asi della città guidata dal solerte Angelo Musmeci. Nella gara maschile successo diFabio Salvatore Visconti della Monti Rossi Nicolosi che ha completato i dieci chilometri in 34’12”, alle sue spalle, Renato Giacalone (Run Card) in 35.27, Terza moneta per Giuseppe Cocuzza (Cus Catania) in 35’ 42’. Nel femminile prima assoluta Emily Kemp (Run Card) in 41’ 37” che ha preceduto Giuseppina Laudani in 46’ 24”, terzo posto per Lucia Patronaggio (Atletica Sicilia) con il tempo di 47’10. A premiare gli atleti il dirigente nazionale Asi Sandro Giorgi, responsabile del settore atletica dell'ente.